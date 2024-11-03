ЦИК Молдавии опубликовал первые данные по выборам президента

Бывший генеральный прокурор Александр Стояногло лидирует после подсчета первых голосов во втором туре президентских выборов в Молдавии. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Стояногло набрал 51,93% голосов, в то время как за действующую президента Майю Санду проголосовали 48,07% избирателей.
«Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии с 52,02% голосов, у Санду — 47,98%, обработано 76% протоколов», — сообщил ЦИК. Уточняется, что большинство участков на территории Молдавии закрыли в 21:00 (22:00 мск).
В Молдавии 3 ноября проходил второй тур президентских выборов. В первом туре ни один из одиннадцати претендентов на пост главы государства не смог получить требуемое большинство голосов.
В ходе выборов было зафиксировано множество нарушений. Организация Promo-LEX сообщила о 917 фактах нарушений. Общественники отметили, что 222 случая подтвердились.
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