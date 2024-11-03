03 ноября 2024

ЦИК Молдавии опубликовал первые данные по выборам президента

Стояногло лидирует на выборах в Молдавии
© Служба новостей «URA.RU»
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Завершился второй тур выборов
Завершился второй тур выборов Фото:

Бывший генеральный прокурор Александр Стояногло лидирует после подсчета первых голосов во втором туре президентских выборов в Молдавии. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Стояногло набрал 51,93% голосов, в то время как за действующую президента Майю Санду проголосовали 48,07% избирателей.

«Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии с 52,02% голосов, у Санду — 47,98%, обработано 76% протоколов», — сообщил ЦИК. Уточняется, что большинство участков на территории Молдавии закрыли в 21:00 (22:00 мск).

В Молдавии 3 ноября проходил второй тур президентских выборов. В первом туре ни один из одиннадцати претендентов на пост главы государства не смог получить требуемое большинство голосов. 

В ходе выборов было зафиксировано множество нарушений. Организация Promo-LEX сообщила о 917 фактах нарушений. Общественники отметили, что 222 случая подтвердились. 

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Бывший генеральный прокурор Александр Стояногло лидирует после подсчета первых голосов во втором туре президентских выборов в Молдавии. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Стояногло набрал 51,93% голосов, в то время как за действующую президента Майю Санду проголосовали 48,07% избирателей. «Стояногло лидирует на выборах президента Молдавии с 52,02% голосов, у Санду — 47,98%, обработано 76% протоколов», — сообщил ЦИК. Уточняется, что большинство участков на территории Молдавии закрыли в 21:00 (22:00 мск). В Молдавии 3 ноября проходил второй тур президентских выборов. В первом туре ни один из одиннадцати претендентов на пост главы государства не смог получить требуемое большинство голосов.  В ходе выборов было зафиксировано множество нарушений. Организация Promo-LEX сообщила о 917 фактах нарушений. Общественники отметили, что 222 случая подтвердились. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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