На выборах в Молдавии фиксируют сотни нарушений

03 ноября 2024 в 23:35 Размер текста - 17 +

Активисты фиксируют массовые нарушения на избирательных участках в Молдавии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Наблюдающая за выборами президента Молдавии организация Promo-LEX сообщила о 917 фактах нарушений. Общественники отметили, что 222 случая подтвердились. «Команда обработала 917 дел со статусом инцидента. Из них — 222 подтвержденных инцидента», — сообщили на официальном сайте организации. Нарушения связаны с наличием рекламных материалов, стендов и избирательных щитов в пределах радиуса избирательного участка, а также с организованной перевозкой избирателей. Отмечены случаи повреждения и взлома урн для голосования, а также отсутствие пломб на них. Полиция Молдавии сообщила об 191 случае нарушений на избирательных участках во втором туре выборов. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман. «На текущий момент зарегистрировано 191 нарушение. Среди них — фотографирование бюллетеней, агитация, подозрения в подкупе избирателей, незаконный подвоз избирателей, повреждение бюллетеней и другие правонарушения», — сообщила руководитель. Как URA.RU писало ранее, в воскресенье в Молдавии проходит второй тур выборов президента. В нем участвуют действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло. Выборный процесс не прошел без эксцессов. Появилось сообщение о минировании трех участков. Их закрыли, пишет «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наблюдающая за выборами президента Молдавии организация Promo-LEX сообщила о 917 фактах нарушений. Общественники отметили, что 222 случая подтвердились. «Команда обработала 917 дел со статусом инцидента. Из них — 222 подтвержденных инцидента», — сообщили на официальном сайте организации. Нарушения связаны с наличием рекламных материалов, стендов и избирательных щитов в пределах радиуса избирательного участка, а также с организованной перевозкой избирателей. Отмечены случаи повреждения и взлома урн для голосования, а также отсутствие пломб на них. Полиция Молдавии сообщила об 191 случае нарушений на избирательных участках во втором туре выборов. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Анжелика Караман. «На текущий момент зарегистрировано 191 нарушение. Среди них — фотографирование бюллетеней, агитация, подозрения в подкупе избирателей, незаконный подвоз избирателей, повреждение бюллетеней и другие правонарушения», — сообщила руководитель. Как URA.RU писало ранее, в воскресенье в Молдавии проходит второй тур выборов президента. В нем участвуют действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло. Выборный процесс не прошел без эксцессов. Появилось сообщение о минировании трех участков. Их закрыли, пишет «Царьград».