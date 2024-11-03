В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на Ленинградском проспекте завершены все работы по обновлению улицы, начавшиеся три года назад. На главной улице Вагонки были заменены инженерные сети и появились новые пешеходные зоны, сообщил мэр города Владислав Пинаев.
«Работы на Ленинградском проспекте завершены. На этой неделе вместе с жителями открыли обновленный по национальному проекту „Жилье и городская среда“ бульвар. К работам приступили три года назад. Было принято решение обновлять главную улицу Вагонки комплексно», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
На проспекте были заменены инженерные сети, обновлена контактная сеть электротранспорта, отремонтирована дорога и внедрена интеллектуальная транспортная система. «Обустроили тротуары и приступили к реконструкции пешеходной зоны с укладкой плитки, выделенной велодорожкой, освещением, газонами, озеленением и фотозонами», — подчеркнул мэр.
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