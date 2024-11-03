Военный суд арестовал генерала Росгвардии Мирзаева: сумма взятки, подробности задержания

В Москве арестован замначальника тыла Росгвардии Мирзаев

04 ноября 2024 в 04:17 Размер текста - 17 +

Мирзаев отправлен под арест до 2 января Фото: Илья Московец © URA.RU Военный суд арестовал замначальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева по делу о взятке. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Предположительно, речь идет о 140 миллионах рублей. За что получил деньги Миразев и подробности его задержания — в материале URA.RU. Взятка от поставщика Военный суд принял решение об аресте заместителя начальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзы Мирзаева, обвиняемого в получении взятки. По информации источника, Мирзаев был задержан сразу после получения денежных средств, передает ТАСС. Генерал-майор требовал от предпринимателя 140 миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Генерал-майор требовал от предпринимателя 140 миллионов рублей за сохранение контракта на поставку модулей для быстровозводимых зданий на сумму 480 миллионов рублей. Помимо Мирзаева, в дело также вовлечен его посредник, который был задержан вместе с ним. Операция по задержанию проводилась сразу после передачи денег, что стало основанием для обвинения в коррупции, пишет telegram-канал. Решение суда Против заместителя начальника тыла Росгвардии Мирзы Мирзаева возбуждено уголовное дело о взяточничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Суд постановил отправить Мирзаева под стражу до 2 января. Адвокат Мирзаева просил суд избрать в отношении Мирзаева меру пресечения в виде домашнего ареста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Адвокат генерал-майора Мирзаева настаивал на назначении домашнего ареста для своего клиента, пишет телеканал 360. Однако в связи с характером обвинения в период проведения специальной военной операции, судья принял решение о содержании подозреваемого в следственном изоляторе. Биография Мирзаева Мирзаев был заместителем командующего Южным округом войск Росгвардии. Он окончил Военную академию тыла и транспорта в Петербурге (в 2012 году была переименована в Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева), пишет РБК. Мирзаев был заместителем командующего Южным округом войск Росгвардии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По данным ЦИК, в 2015 году Мирза Мирзаев выдвигался на выборы депутатов думы Буденновска в Ставропольском крае. Тогда он работал в одной из городских войсковых частей. Другие аресты в Росгвардии В конце сентября Военный суд арестовал полковника Олега Гамаюнова, бывшего начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии, по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По информации ТАСС, дело связано с государственным оборонным заказом на поставку Росгвардии летно-технических комплексов, в ходе которого был нанесен ущерб более чем на 80 миллионов рублей. Гамаюнов входил в состав ОПГ, созданной для хищения бюджетных средств Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн подчеркнул серьезность обвинений. Он заявил, что по версии следователей, Гамаюнов входил в состав организованной преступной группы (ОПГ), созданной для хищения бюджетных средств». Дополнительно сообщается, что расследование дела продолжается, и возможно выявление других участников преступной группы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный суд арестовал замначальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева по делу о взятке. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Предположительно, речь идет о 140 миллионах рублей. За что получил деньги Миразев и подробности его задержания — в материале URA.RU. Военный суд принял решение об аресте заместителя начальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзы Мирзаева, обвиняемого в получении взятки. По информации источника, Мирзаев был задержан сразу после получения денежных средств, передает ТАСС. Генерал-майор требовал от предпринимателя 140 миллионов рублей за сохранение контракта на поставку модулей для быстровозводимых зданий на сумму 480 миллионов рублей. Помимо Мирзаева, в дело также вовлечен его посредник, который был задержан вместе с ним. Операция по задержанию проводилась сразу после передачи денег, что стало основанием для обвинения в коррупции, пишет telegram-канал. Против заместителя начальника тыла Росгвардии Мирзы Мирзаева возбуждено уголовное дело о взяточничестве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Суд постановил отправить Мирзаева под стражу до 2 января. Адвокат генерал-майора Мирзаева настаивал на назначении домашнего ареста для своего клиента, пишет телеканал 360. Однако в связи с характером обвинения в период проведения специальной военной операции, судья принял решение о содержании подозреваемого в следственном изоляторе. Мирзаев был заместителем командующего Южным округом войск Росгвардии. Он окончил Военную академию тыла и транспорта в Петербурге (в 2012 году была переименована в Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева), пишет РБК. По данным ЦИК, в 2015 году Мирза Мирзаев выдвигался на выборы депутатов думы Буденновска в Ставропольском крае. Тогда он работал в одной из городских войсковых частей. В конце сентября Военный суд арестовал полковника Олега Гамаюнова, бывшего начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии, по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По информации ТАСС, дело связано с государственным оборонным заказом на поставку Росгвардии летно-технических комплексов, в ходе которого был нанесен ущерб более чем на 80 миллионов рублей. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн подчеркнул серьезность обвинений. Он заявил, что по версии следователей, Гамаюнов входил в состав организованной преступной группы (ОПГ), созданной для хищения бюджетных средств». Дополнительно сообщается, что расследование дела продолжается, и возможно выявление других участников преступной группы.