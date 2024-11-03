В Москве арестован замначальника тыла Росгвардии Мирзаев

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Суд постановил взять его под стражу до 2 января
Суд постановил взять его под стражу до 2 января Фото:

Заместитель начальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев был арестован в Москве по обвинению в получении взятки. Суд постановил взять его под стражу до 2 января 2025 года, как сообщает источник в следствии.

«Мирзаев потребовал от компании-поставщика 140 миллионов рублей за неаннулирование контракта на сумму 480 миллионов рублей. Фирма перевела генералу кэш через посредника, их обоих задержали», — рассказали в следствии, передает telegram-канал Mash. 

Защита генерала-майора просила суд о домашнем аресте, но принято решение об аресте и содержании под стражей в СИЗО. Суд учел серьезность обвинений, особенно в контексте текущей обстановки, связанной с специальной военной операцией.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Росгвардию и СК по Москве. Ответ ожидается.

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Заместитель начальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев был арестован в Москве по обвинению в получении взятки. Суд постановил взять его под стражу до 2 января 2025 года, как сообщает источник в следствии. «Мирзаев потребовал от компании-поставщика 140 миллионов рублей за неаннулирование контракта на сумму 480 миллионов рублей. Фирма перевела генералу кэш через посредника, их обоих задержали», — рассказали в следствии, передает telegram-канал Mash.  Защита генерала-майора просила суд о домашнем аресте, но принято решение об аресте и содержании под стражей в СИЗО. Суд учел серьезность обвинений, особенно в контексте текущей обстановки, связанной с специальной военной операцией. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Росгвардию и СК по Москве. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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