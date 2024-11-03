Пермяку ошибочно перевели миллион рублей

В Пермском муниципальном округе организация ошибочно перечислила бывшему работнику 1,2 млн рублей. Возвращать деньги компании пришлось в суде.
«Ситуация произошла после увольнения работника по собственному желанию, когда ему выплатили все причитающиеся средства, включая заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск. Однако позже бухгалтерия организации обнаружила, что на счет бывшего сотрудника по ошибке перечислено более 1,2 млн рублей. Попытки мирно решить проблему не увенчались успехом, что и вынудило компанию обратиться в суд», — сообщает Пермский районный суд в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что суд удовлетворил требования организации и взыскал с экс-работника сумму неосновательного обогащения, проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы. Решение в законную силу не вступило.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что житель Перми отсудил у местного бизнесмена полмиллиона рублей за невыполненные работы. Бизнесмен пообещал остеклить лоджию и взял предоплату, но к своим обязанностям не приступил. В результате пермяку пришлось обращаться в суд.
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