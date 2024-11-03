03 ноября 2024

Пермяку ошибочно перевели миллион рублей

В Пермском крае компания отсудила у экс-работника ошибочно перечисленные деньги
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк не спешил возвращать деньги бывшему работодателю
Пермяк не спешил возвращать деньги бывшему работодателю Фото:

В Пермском муниципальном округе организация ошибочно перечислила бывшему работнику 1,2 млн рублей. Возвращать деньги компании пришлось в суде.

«Ситуация произошла после увольнения работника по собственному желанию, когда ему выплатили все причитающиеся средства, включая заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск. Однако позже бухгалтерия организации обнаружила, что на счет бывшего сотрудника по ошибке перечислено более 1,2 млн рублей. Попытки мирно решить проблему не увенчались успехом, что и вынудило компанию обратиться в суд», — сообщает Пермский районный суд в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что суд удовлетворил требования организации и взыскал с экс-работника сумму неосновательного обогащения, проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы. Решение в законную силу не вступило.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что житель Перми отсудил у местного бизнесмена полмиллиона рублей за невыполненные работы. Бизнесмен пообещал остеклить лоджию и взял предоплату, но к своим обязанностям не приступил. В результате пермяку пришлось обращаться в суд.

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В Пермском муниципальном округе организация ошибочно перечислила бывшему работнику 1,2 млн рублей. Возвращать деньги компании пришлось в суде. «Ситуация произошла после увольнения работника по собственному желанию, когда ему выплатили все причитающиеся средства, включая заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск. Однако позже бухгалтерия организации обнаружила, что на счет бывшего сотрудника по ошибке перечислено более 1,2 млн рублей. Попытки мирно решить проблему не увенчались успехом, что и вынудило компанию обратиться в суд», — сообщает Пермский районный суд в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что суд удовлетворил требования организации и взыскал с экс-работника сумму неосновательного обогащения, проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы. Решение в законную силу не вступило. Ранее URA.RU рассказывало о том, что житель Перми отсудил у местного бизнесмена полмиллиона рублей за невыполненные работы. Бизнесмен пообещал остеклить лоджию и взял предоплату, но к своим обязанностям не приступил. В результате пермяку пришлось обращаться в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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