Пермяк отсудил полмиллиона рублей, не дождавшись остекления лоджии

Житель Перми отсудил у местного бизнесмена полмиллиона рублей за невыполненные работы. Бизнесмен пообещал остеклить лоджию и взял предоплату, но к своим обязанностям не приступил. В результате пермяку пришлось обращаться в суд.
«В 2021 году пермяк заключил договор с индивидуальным предпринимателем на изготовление и установку пластиковой конструкции, внес 54 тысячи рублей предоплаты, однако остекления лоджии не дождался. На все вопросы исполнитель утверждал, что занимается изготовлением пластиковых конструкций с задержками, и отказывал в возврате денег», — сообщил telegram-канал Пермского краевого суда.
Решением Мотовилихинского районного суда Перми с предпринимателя в пользу заказчика взыскано 54 450 рублей предоплаты, 413 820 рублей неустойки, 15 630 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 8 тысяч рублей расходов по уплате госпошлины. Пока приговор в законную силу не вступил.
Ранее URA.RU рассказывало о пермяке, который отсудил у «Пегаса» 146 тысяч из-за отмены тура в Турцию. В 2020 году пермяк купил путевку в Турцию от оператора Pegas Touristic в фирме «Путешествуем вместе». Но поездка сорвалась из-за пандемии COVID-19. Туроператор вернул только часть денег за путевку.
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