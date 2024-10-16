16 октября 2024

Пермяк отсудил полмиллиона рублей, не дождавшись остекления лоджии

© Служба новостей «URA.RU»
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Остекления своей лоджии пермяк так и не дождался
Остекления своей лоджии пермяк так и не дождался Фото:

Житель Перми отсудил у местного бизнесмена полмиллиона рублей за невыполненные работы. Бизнесмен пообещал остеклить лоджию и взял предоплату, но к своим обязанностям не приступил. В результате пермяку пришлось обращаться в суд.

«В 2021 году пермяк заключил договор с индивидуальным предпринимателем на изготовление и установку пластиковой конструкции, внес 54 тысячи рублей предоплаты, однако остекления лоджии не дождался. На все вопросы исполнитель утверждал, что занимается изготовлением пластиковых конструкций с задержками, и отказывал в возврате денег», — сообщил telegram-канал Пермского краевого суда.

Решением Мотовилихинского районного суда Перми с предпринимателя в пользу заказчика взыскано 54 450 рублей предоплаты, 413 820 рублей неустойки, 15 630 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 8 тысяч рублей расходов по уплате госпошлины. Пока приговор в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU рассказывало о пермяке, который отсудил у «Пегаса» 146 тысяч из-за отмены тура в Турцию. В 2020 году пермяк купил путевку в Турцию от оператора Pegas Touristic в фирме «Путешествуем вместе». Но поездка сорвалась из-за пандемии COVID-19. Туроператор вернул только часть денег за путевку.

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Житель Перми отсудил у местного бизнесмена полмиллиона рублей за невыполненные работы. Бизнесмен пообещал остеклить лоджию и взял предоплату, но к своим обязанностям не приступил. В результате пермяку пришлось обращаться в суд. «В 2021 году пермяк заключил договор с индивидуальным предпринимателем на изготовление и установку пластиковой конструкции, внес 54 тысячи рублей предоплаты, однако остекления лоджии не дождался. На все вопросы исполнитель утверждал, что занимается изготовлением пластиковых конструкций с задержками, и отказывал в возврате денег», — сообщил telegram-канал Пермского краевого суда. Решением Мотовилихинского районного суда Перми с предпринимателя в пользу заказчика взыскано 54 450 рублей предоплаты, 413 820 рублей неустойки, 15 630 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и 8 тысяч рублей расходов по уплате госпошлины. Пока приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU рассказывало о пермяке, который отсудил у «Пегаса» 146 тысяч из-за отмены тура в Турцию. В 2020 году пермяк купил путевку в Турцию от оператора Pegas Touristic в фирме «Путешествуем вместе». Но поездка сорвалась из-за пандемии COVID-19. Туроператор вернул только часть денег за путевку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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