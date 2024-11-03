На трассе М-5 в Челябинской области фуры встали в километровые пробки из-за снега. Скрин

На трассе М-5 в Челябинской области фуры встали в пробки из-за снега

04 ноября 2024 в 01:53 Размер текста - 17 +

Пробки на трассе в Челябинской области начинаются в районе Бакала в направлении Уфы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На федеральной трассе М-5 в Челябинской области зафиксированы многочисленные пробки. Заторы протяженностью в десятки километров образовались в горнозаводской части региона. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «На Уфу движения почти нет. Лучше переждать», — уточнил подписчик сообщества «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи писали о пробках в районе Бакала и Юрюзани. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 01:45 в понедельник, 4 ноября, фиксируются дорожные заторы на участках трассы М-5 от Бакала Челябинской области до границы с республикой Башкортостан. «Красным» на карте обозначены участки протяженностью около девяти километров в районе Бакала, полутора километров около Юрюзани, более 12 километров в районе Усть-Катава. Затруднено движение в районе поворота на Кропачево, с двух сторон на подъезде к Симу, а также около Аши. Как ранее писало URA.RU, сотрудники Госавтоинспекции призвали автолюбителей отказаться от поездок по трассе М-5 в Челябинской области из-за снегопада и метели. Сложная обстановка на дорогах региона сложилась еще днем 3 ноября из-за осадков. Фиксируются дорожные заторы на участках трассы М-5 от Бакала Челябинской области до границы с республикой Башкортостан Яндекс.Карты Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На федеральной трассе М-5 в Челябинской области зафиксированы многочисленные пробки. Заторы протяженностью в десятки километров образовались в горнозаводской части региона. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. «На Уфу движения почти нет. Лучше переждать», — уточнил подписчик сообщества «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи писали о пробках в районе Бакала и Юрюзани. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 01:45 в понедельник, 4 ноября, фиксируются дорожные заторы на участках трассы М-5 от Бакала Челябинской области до границы с республикой Башкортостан. «Красным» на карте обозначены участки протяженностью около девяти километров в районе Бакала, полутора километров около Юрюзани, более 12 километров в районе Усть-Катава. Затруднено движение в районе поворота на Кропачево, с двух сторон на подъезде к Симу, а также около Аши. Как ранее писало URA.RU, сотрудники Госавтоинспекции призвали автолюбителей отказаться от поездок по трассе М-5 в Челябинской области из-за снегопада и метели. Сложная обстановка на дорогах региона сложилась еще днем 3 ноября из-за осадков.