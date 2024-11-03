Под Екатеринбургом жители поселка больше суток сидят без электричества. Видео

04 ноября 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Электричество вернули в остальном селе (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Под Екатеринбургом жители коттеджного поселка в селе Косулино жалуются на то, что у них более суток нет электричества. Об этом пострадавшие сообщили в соцсетях. «В Белоярском районе, село Косулино, коттеджный поселок Лесной — на улицах Рождественской, Благодатной, Вознесенской больше суток нет электричества. В самом Косулино в МРСК (ныне „Россети Урал“ — прим. URA.RU) вчера вечером с 22 до 23 часов свет дали. У нас нет. МРСК ссылается на то, что там частные сети, принадлежащие Андрею Бабкову, и это не сфера обслуживания МРСК», — передает слова одного из жителей telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам местного жителя, некий Бабков якобы выкупил эти сети у компании Villa66 за 47 тысяч рублей и пытается продать сельчанам за 5,5 миллионов рублей. Он же посетовал, что людям приходится спать в пуховиках, дети простыли, и нет возможности приготовить еду, даже смыть в туалете. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Россети Урал» за комментарием. Также был направлен запрос в компанию Villa66 для уточнения деталей. Ответы ожидаются. Телефона Андрея Бабкова не оказалось в распоряжении редакции, он может связаться с агентством самостоятельно и озвучить свою версию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Екатеринбургом жители коттеджного поселка в селе Косулино жалуются на то, что у них более суток нет электричества. Об этом пострадавшие сообщили в соцсетях. «В Белоярском районе, село Косулино, коттеджный поселок Лесной — на улицах Рождественской, Благодатной, Вознесенской больше суток нет электричества. В самом Косулино в МРСК (ныне „Россети Урал“ — прим. URA.RU) вчера вечером с 22 до 23 часов свет дали. У нас нет. МРСК ссылается на то, что там частные сети, принадлежащие Андрею Бабкову, и это не сфера обслуживания МРСК», — передает слова одного из жителей telegram-канал «Злой Екатеринбург». По словам местного жителя, некий Бабков якобы выкупил эти сети у компании Villa66 за 47 тысяч рублей и пытается продать сельчанам за 5,5 миллионов рублей. Он же посетовал, что людям приходится спать в пуховиках, дети простыли, и нет возможности приготовить еду, даже смыть в туалете. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу «Россети Урал» за комментарием. Также был направлен запрос в компанию Villa66 для уточнения деталей. Ответы ожидаются. Телефона Андрея Бабкова не оказалось в распоряжении редакции, он может связаться с агентством самостоятельно и озвучить свою версию.