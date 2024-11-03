Все участники массовой драки у ТЦ Нижневартовска уже установлены
В Нижневартовске произошла массовая драка. Она развернулась вечером 3 ноября возле ТЦ «Европа Сити», сообщили очевидцы.
«Массовая драка произошла у торгового центра „Европа Сити“. Молодые люди вышли из ТЦ и начали избивать друг друга ногами и руками», — пишут вартовчане в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
URA.RU обратилось в УМВД России по ХМАО. Там сообщили, что все участники инцидента уже установлены. Конфликт произошел на бытовой почве, медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас решается вопрос о составлении административных актов.
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