03 ноября 2024
02 ноября 2024

У ТЦ Нижневартовска произошла массовая драка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Все участники массовой драки у ТЦ Нижневартовска уже установлены
Все участники массовой драки у ТЦ Нижневартовска уже установлены Фото:

В Нижневартовске произошла массовая драка. Она развернулась вечером 3 ноября возле ТЦ «Европа Сити», сообщили очевидцы.

«Массовая драка произошла у торгового центра „Европа Сити“. Молодые люди вышли из ТЦ и начали избивать друг друга ногами и руками», — пишут вартовчане в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

URA.RU обратилось в УМВД России по ХМАО. Там сообщили, что все участники инцидента уже установлены. Конфликт произошел на бытовой почве, медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас решается вопрос о составлении административных актов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске произошла массовая драка. Она развернулась вечером 3 ноября возле ТЦ «Европа Сити», сообщили очевидцы. «Массовая драка произошла у торгового центра „Европа Сити“. Молодые люди вышли из ТЦ и начали избивать друг друга ногами и руками», — пишут вартовчане в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». URA.RU обратилось в УМВД России по ХМАО. Там сообщили, что все участники инцидента уже установлены. Конфликт произошел на бытовой почве, медицинская помощь никому не потребовалась. Сейчас решается вопрос о составлении административных актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...