Полпред Жога открыл федеральный марафон, где лекторами выступят губернатор ХМАО и депутаты Госдумы

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога открыл федеральный марафон «Знание.Первые», который проходит в Ханты-Мансийске. Уральский полпред выступил с приветственным словом по видео-конференц связи, передает корреспондент URA.RU
«Все наши достижения в космосе, ВПК, народном хозяйстве, — всегда базировались на народных самородках, на стремлении народа к знаниям. По инициативе Президента России в 2021 году состоялся перезапуск формата общества „Знание“ и переход на современную цифровую платформу. Это дало огромные возможности для самореализации не только новых поколений и всего общества: учиться никогда не поздно и это очень важная работа», — заявил Жога.
В списке лекторов перед участниками марафона выступят губернатор Югры Руслан Кухарук, председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, российские пранкеры Вован и Лексус, а также другие спикеры. Аналогичные мероприятия пройдут во всех федеральных округах России.
Помимо прочих, на просветительском марафоне «Знание.Первых» в Ханты-Мансийске выступит депутат Государственной думы Анатолий Вассерман. Также среди спикеров ведущий программы «Галилео», изобретатель, инженер-конструктор Алексей Иванченко.
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