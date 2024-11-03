03 ноября 2024

Губернатор Текслер обратился к челябинцам, рассказав об испытаниях и взаимовыручке. Видео

Губернатор Челябинской области Текслер поздравил с Днем народного единства
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел новые автобусы. Челябинск, текслер алексей, топ
Алексей Текслер подчеркнул важность единства и взаимовыручки Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям, поздравив с Днем народного единства. Он подчеркнул важность общности и взаимовыручки как основных качеств, позволяющих преодолевать любые трудности. Соответствующее видео появилось в telegram-канале главы региона.

«Сегодня мы по-особенному воспринимаем этот праздник, ведь единство — это то, что позволяет нам справляться с самыми трудными испытаниями. Единство и взаимовыручка — это те качества, которые отличают наших парней на фронте. И здесь — в тылу, каждый на своем месте, мы тоже должны быть едины ради них, во имя нашей общей победы», — сказал Текслер.

Также в своем видеообращении губернатор выразил благодарность всем жителям Челябинской области за их вклад и любовь к родине. Текслер отметил ветеранов, работающих людей, студентов и школьников, подчеркнув значимость в поддержке общего духа и национального единства.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям, поздравив с Днем народного единства. Он подчеркнул важность общности и взаимовыручки как основных качеств, позволяющих преодолевать любые трудности. Соответствующее видео появилось в telegram-канале главы региона. «Сегодня мы по-особенному воспринимаем этот праздник, ведь единство — это то, что позволяет нам справляться с самыми трудными испытаниями. Единство и взаимовыручка — это те качества, которые отличают наших парней на фронте. И здесь — в тылу, каждый на своем месте, мы тоже должны быть едины ради них, во имя нашей общей победы», — сказал Текслер. Также в своем видеообращении губернатор выразил благодарность всем жителям Челябинской области за их вклад и любовь к родине. Текслер отметил ветеранов, работающих людей, студентов и школьников, подчеркнув значимость в поддержке общего духа и национального единства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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