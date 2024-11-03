Губернатор Текслер обратился к челябинцам, рассказав об испытаниях и взаимовыручке. Видео

Губернатор Челябинской области Текслер поздравил с Днем народного единства

04 ноября 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер подчеркнул важность единства и взаимовыручки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям, поздравив с Днем народного единства. Он подчеркнул важность общности и взаимовыручки как основных качеств, позволяющих преодолевать любые трудности. Соответствующее видео появилось в telegram-канале главы региона. «Сегодня мы по-особенному воспринимаем этот праздник, ведь единство — это то, что позволяет нам справляться с самыми трудными испытаниями. Единство и взаимовыручка — это те качества, которые отличают наших парней на фронте. И здесь — в тылу, каждый на своем месте, мы тоже должны быть едины ради них, во имя нашей общей победы», — сказал Текслер. Также в своем видеообращении губернатор выразил благодарность всем жителям Челябинской области за их вклад и любовь к родине. Текслер отметил ветеранов, работающих людей, студентов и школьников, подчеркнув значимость в поддержке общего духа и национального единства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям, поздравив с Днем народного единства. Он подчеркнул важность общности и взаимовыручки как основных качеств, позволяющих преодолевать любые трудности. Соответствующее видео появилось в telegram-канале главы региона. «Сегодня мы по-особенному воспринимаем этот праздник, ведь единство — это то, что позволяет нам справляться с самыми трудными испытаниями. Единство и взаимовыручка — это те качества, которые отличают наших парней на фронте. И здесь — в тылу, каждый на своем месте, мы тоже должны быть едины ради них, во имя нашей общей победы», — сказал Текслер. Также в своем видеообращении губернатор выразил благодарность всем жителям Челябинской области за их вклад и любовь к родине. Текслер отметил ветеранов, работающих людей, студентов и школьников, подчеркнув значимость в поддержке общего духа и национального единства.