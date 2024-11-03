Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к жителям, поздравив с Днем народного единства. Он подчеркнул важность общности и взаимовыручки как основных качеств, позволяющих преодолевать любые трудности. Соответствующее видео появилось в telegram-канале главы региона.
«Сегодня мы по-особенному воспринимаем этот праздник, ведь единство — это то, что позволяет нам справляться с самыми трудными испытаниями. Единство и взаимовыручка — это те качества, которые отличают наших парней на фронте. И здесь — в тылу, каждый на своем месте, мы тоже должны быть едины ради них, во имя нашей общей победы», — сказал Текслер.
Также в своем видеообращении губернатор выразил благодарность всем жителям Челябинской области за их вклад и любовь к родине. Текслер отметил ветеранов, работающих людей, студентов и школьников, подчеркнув значимость в поддержке общего духа и национального единства.
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