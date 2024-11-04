Запад хочет отправить в Россию миссию МВФ, чтобы понять, как страна справляется с санкциями

Бывший исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин рассказал о возможном интересе крупных западных государств к экономической устойчивости России в условиях санкций. По его словам, это могло стать причиной инициирования визита миссии МВФ в Россию.
«Я предполагаю, что визит миссии был согласован с большими западными странами. Не исключаю, что именно они инициировали проведение консультаций. Уж очень им хочется понять, почему же наша экономика не развалилась под нажимом их драконовских санкций, на что они рассчитывали», — заявил Можин РИА Новости.
Он также уточнил, что за последние три года МВФ ежегодно обращался к российским властям с просьбой подтвердить согласие на проведение консультаций, и каждый раз власти России давали свое согласие. В текущем году визит был запланирован на сентябрь, однако был отменен в день начала консультаций из-за возражений некоторых европейских стран.
Можин указал, что бунт подняла группа малых европейских стран, представлявшая Литву, Финляндию и другие государства. При этом степень этого возмущения была столь высока, что они начали обвинять директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву. По его словам, другие европейские страны были вынуждены согласиться на отмену консультаций. Экс-директор также подчеркнул, что экономика России продемонстрировала свою силу в условиях действительно беспрецедентных санкций.
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