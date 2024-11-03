Bentley оказался в воде из-за аварии с участием кабана
В Далматовском округе (Курганская область) автомобиль Bentley сбил кабана и слетел в придорожный водоем. Об этом сообщил один из курганцев.
«Авария произошла около села Уксянского с участием Bentley и дикого кабана. Иномарка слетела в водоем», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото с места ДТП.
Корреспондент агентства направил редакционный запрос по теме публикации в управление Госавтоинспекции МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
Иномарка слетела в водоем после ДТП
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