03 ноября 2024

На курганской дороге Bentley улетел в водоем после столкновения с кабаном. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Bentley оказался в воде из-за аварии с участием кабана
Bentley оказался в воде из-за аварии с участием кабана Фото:

В Далматовском округе (Курганская область) автомобиль Bentley сбил кабана и слетел в придорожный водоем. Об этом сообщил один из курганцев.

«Авария произошла около села Уксянского с участием Bentley и дикого кабана. Иномарка слетела в водоем», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото с места ДТП.

Корреспондент агентства направил редакционный запрос по теме публикации в управление Госавтоинспекции МВД России по Курганской области. Ответ ожидается. 

Иномарка слетела в водоем после ДТП
Иномарка слетела в водоем после ДТП
Фото:

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В Далматовском округе (Курганская область) автомобиль Bentley сбил кабана и слетел в придорожный водоем. Об этом сообщил один из курганцев. «Авария произошла около села Уксянского с участием Bentley и дикого кабана. Иномарка слетела в водоем», — говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению прикреплено фото с места ДТП. Корреспондент агентства направил редакционный запрос по теме публикации в управление Госавтоинспекции МВД России по Курганской области. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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