Глава Тамбовской области ушел в отставку

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Максим Егоров отметил, что его ждут федеральные задачи
Максим Егоров отметил, что его ждут федеральные задачи Фото:

Глава Тамбовской области Максим Егоров покинул пост. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня руководство страны ставит передо мной другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять», — заявил Егоров. Он обратился к тамбовчанам со словами благодарности.

Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области 4 октября 2021 года. В Единый день голосования 19 сентября 2021 года победил на выборах губернатора, набрав 84,95 % голосов избирателей.

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Глава Тамбовской области Максим Егоров покинул пост. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня руководство страны ставит передо мной другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять», — заявил Егоров. Он обратился к тамбовчанам со словами благодарности. Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области 4 октября 2021 года. В Единый день голосования 19 сентября 2021 года победил на выборах губернатора, набрав 84,95 % голосов избирателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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