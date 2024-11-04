Глава Тамбовской области ушел в отставку

Максим Егоров отметил, что его ждут федеральные задачи
Глава Тамбовской области Максим Егоров покинул пост. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Сегодня руководство страны ставит передо мной другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять», — заявил Егоров. Он обратился к тамбовчанам со словами благодарности.
Егоров был назначен врио губернатора Тамбовской области 4 октября 2021 года. В Единый день голосования 19 сентября 2021 года победил на выборах губернатора, набрав 84,95 % голосов избирателей.
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