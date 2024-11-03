03 ноября 2024

Пьяный курганец соврал про готовящийся взрыв в торговом центре

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция задержала мужчину Фото:

В Кургане 57-летний местный житель, будучи пьяным, позвонил в полицию и соврал о готовящемся взрыве в одном из торговых центров города. Теперь ему грозит срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от неизвестного, который заявил, что в одном из торговых центров Кургана готовится взрыв. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели территорию с собаками, взрывных устройств не нашли. Сотрудники полиции быстро установили и задержали мужчину, который оставил ложное сообщение. Им оказался пьяный 57-летний житель Кургана», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на пять лет. На данный момент мужчина задержан. В полиции напомнили, что граждане, сообщающие заведомо ложную информацию, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

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В Кургане 57-летний местный житель, будучи пьяным, позвонил в полицию и соврал о готовящемся взрыве в одном из торговых центров города. Теперь ему грозит срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от неизвестного, который заявил, что в одном из торговых центров Кургана готовится взрыв. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели территорию с собаками, взрывных устройств не нашли. Сотрудники полиции быстро установили и задержали мужчину, который оставил ложное сообщение. Им оказался пьяный 57-летний житель Кургана», — сообщили в telegram-канале ведомства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на пять лет. На данный момент мужчина задержан. В полиции напомнили, что граждане, сообщающие заведомо ложную информацию, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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