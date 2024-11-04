Путин назначил выпускника «Времени героев» врио главы Тамбовской области

04 ноября 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

Владимир Путин назначил врио главы Тамбовской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин принял отставку главы Тамбовской области Максима Егорова и назначил временным исполняющим обязанности губернатора Евгения Первышова. Последний является выпускником программы «Время героев», запуск которой инициировал глава государства. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. «В связи с заявлением главы Тамбовской области Егорова Максима Борисовича о досрочном прекращении полномочий <…> назначить Первышова Евгения Алексеевича врио главы Тамбовской области», — отмечается в указе президента «Об исполняющем обязанности Главы Тамбовской области». Первышов являлся участником программы «Время героев». В ходе нее участники спецоперации на Украине получали управленческие навыки. Отмечается, что Евгений Первышов обладает значительным опытом на руководящих постах в структурах регионального управления, включая как исполнительные, так и представительные органы власти. Ранее он руководил Краснодаром в течение пяти лет. Первышов активно участвовал в общественно-политических кампаниях на федеральном уровне и в 2021 году был избран в Государственную Думу VIII созыва по одномандатному избирательному округу. Осенью 2022 года он добровольно пошел служить в зону специальной военной операции, где был приписан к подразделениям БАРС «Каскад» и ГРОМ «Каскад», а затем продлил контракт на службу в данной зоне. Евгений также участвовал в первом потоке образовательной программы «Время героев» и проходил стажировку в правительстве Москвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин принял отставку главы Тамбовской области Максима Егорова и назначил временным исполняющим обязанности губернатора Евгения Первышова. Последний является выпускником программы «Время героев», запуск которой инициировал глава государства. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. «В связи с заявлением главы Тамбовской области Егорова Максима Борисовича о досрочном прекращении полномочий <…> назначить Первышова Евгения Алексеевича врио главы Тамбовской области», — отмечается в указе президента «Об исполняющем обязанности Главы Тамбовской области». Первышов являлся участником программы «Время героев». В ходе нее участники спецоперации на Украине получали управленческие навыки. Отмечается, что Евгений Первышов обладает значительным опытом на руководящих постах в структурах регионального управления, включая как исполнительные, так и представительные органы власти. Ранее он руководил Краснодаром в течение пяти лет. Первышов активно участвовал в общественно-политических кампаниях на федеральном уровне и в 2021 году был избран в Государственную Думу VIII созыва по одномандатному избирательному округу. Осенью 2022 года он добровольно пошел служить в зону специальной военной операции, где был приписан к подразделениям БАРС «Каскад» и ГРОМ «Каскад», а затем продлил контракт на службу в данной зоне. Евгений также участвовал в первом потоке образовательной программы «Время героев» и проходил стажировку в правительстве Москвы.