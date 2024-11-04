04 ноября 2024

Путин объявил нового врио губернатора Ростовской области

Глава ОАК Слюсарь стал врио губернатора Ростовской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава ОАК Юрий Слюсарь возглавит Ростовскую область. С предложением о назначении выступил президент России Владимир Путин.

«Путин назначил возглавлявшего ОАК Юрия Слюсаря врио главы Ростовской области», — сказано в документе. Он размещен на официальном сайте Кремля.

Родившийся в Ростове-на-Дону Слюсарь начал свою карьеру в Министерстве промышленности и торговли РФ в 2009 году. На протяжении своей работы он занимал различные ключевые позиции, включая директора департамента авиационной промышленности и заместителя министра. С 2015 года он исполнял обязанности президента Объединенной авиастроительной корпорации.

Василий Голубев, занимавший пост губернатора Ростовской области ранее, объявил об уходе в отставку. Поводом для этого стал переход на новое место работы.

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Глава ОАК Юрий Слюсарь возглавит Ростовскую область. С предложением о назначении выступил президент России Владимир Путин. «Путин назначил возглавлявшего ОАК Юрия Слюсаря врио главы Ростовской области», — сказано в документе. Он размещен на официальном сайте Кремля. Родившийся в Ростове-на-Дону Слюсарь начал свою карьеру в Министерстве промышленности и торговли РФ в 2009 году. На протяжении своей работы он занимал различные ключевые позиции, включая директора департамента авиационной промышленности и заместителя министра. С 2015 года он исполнял обязанности президента Объединенной авиастроительной корпорации. Василий Голубев, занимавший пост губернатора Ростовской области ранее, объявил об уходе в отставку. Поводом для этого стал переход на новое место работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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