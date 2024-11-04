Путин объявил нового врио губернатора Ростовской области

Глава ОАК Юрий Слюсарь возглавит Ростовскую область. С предложением о назначении выступил президент России Владимир Путин.
«Путин назначил возглавлявшего ОАК Юрия Слюсаря врио главы Ростовской области», — сказано в документе. Он размещен на официальном сайте Кремля.
Родившийся в Ростове-на-Дону Слюсарь начал свою карьеру в Министерстве промышленности и торговли РФ в 2009 году. На протяжении своей работы он занимал различные ключевые позиции, включая директора департамента авиационной промышленности и заместителя министра. С 2015 года он исполнял обязанности президента Объединенной авиастроительной корпорации.
Василий Голубев, занимавший пост губернатора Ростовской области ранее, объявил об уходе в отставку. Поводом для этого стал переход на новое место работы.
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