УНИАН: родители планируют массово вывозить своих детей с Украины

Огромное количество украинских родителей планируют вывезти своих детей из страны. Об этом заявил директор одной из коммерческих школ Владимир Страшко.
«Этот тренд [релокация детей] имеет свое продолжение. Дети, которые уехали год или два назад, перестают получать украинское образование», — сказал Страшко, слова которого приводит УНИАН. Страшко отметил, что семьи, покинувшие Украину, не планируют возвращаться, а их дети не собираются сдавать выпускные экзамены для поступления в украинские высшие учебные заведения.
С 24 февраля 2022 года на территории Украины действует военное положение, а вслед за ним президент Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации. В соответствии с этими мерами, мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны на время военного положения. За уклонение от военной службы в период мобилизации предусмотрена уголовная ответственность с возможностью лишения свободы на срок до пяти лет.
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