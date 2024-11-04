04 ноября 2024

УНИАН: родители планируют массово вывозить своих детей с Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Согласно мнению Страшко, дети не планируют возвращаться на Украину
Согласно мнению Страшко, дети не планируют возвращаться на Украину Фото:

Огромное количество украинских родителей планируют вывезти своих детей из страны. Об этом заявил директор одной из коммерческих школ Владимир Страшко.

«Этот тренд [релокация детей] имеет свое продолжение. Дети, которые уехали год или два назад, перестают получать украинское образование», — сказал Страшко, слова которого приводит УНИАН. Страшко отметил, что семьи, покинувшие Украину, не планируют возвращаться, а их дети не собираются сдавать выпускные экзамены для поступления в украинские высшие учебные заведения.

С 24 февраля 2022 года на территории Украины действует военное положение, а вслед за ним президент Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации. В соответствии с этими мерами, мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны на время военного положения. За уклонение от военной службы в период мобилизации предусмотрена уголовная ответственность с возможностью лишения свободы на срок до пяти лет.

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Огромное количество украинских родителей планируют вывезти своих детей из страны. Об этом заявил директор одной из коммерческих школ Владимир Страшко. «Этот тренд [релокация детей] имеет свое продолжение. Дети, которые уехали год или два назад, перестают получать украинское образование», — сказал Страшко, слова которого приводит УНИАН. Страшко отметил, что семьи, покинувшие Украину, не планируют возвращаться, а их дети не собираются сдавать выпускные экзамены для поступления в украинские высшие учебные заведения. С 24 февраля 2022 года на территории Украины действует военное положение, а вслед за ним президент Владимир Зеленский объявил о всеобщей мобилизации. В соответствии с этими мерами, мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны на время военного положения. За уклонение от военной службы в период мобилизации предусмотрена уголовная ответственность с возможностью лишения свободы на срок до пяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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