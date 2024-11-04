Эксперт предрек снижение цен на вторичке

Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» и профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков предсказывает снижение цен на вторичном рынке недвижимости только к концу текущего года, сообщает агентство «Прайм». По его словам, рынок не испытал ожидаемого падения цен даже после завершения программы льготной ипотеки и увеличения ключевой ставки.
«Собственники ждали, что спрос на вторичном рынке возрастет и не торопились снижать стоимость. Но этого не случилось: в целом покупательная активность этого года по сравнению с прошлым отстает на 18%... Ближе к новому году собственники осознают этот тренд и можно ожидать снижение цен на недвижимость до 10%», — рассказали эксперты агентству «Прайм».
Проблемы с высокими ставками по кредитам продолжают влиять на решения потенциальных покупателей. Большинство семей, заинтересованных в покупке жилья на вторичном рынке, вынуждены рассматривать возможность получения кредита, несмотря на наличие базового капитала от продажи имеющейся недвижимости. Эта ситуация приводит к тому, что многие предпочитают сдавать свои квартиры в аренду, ожидая формирования устойчивого покупательского спроса.
Приобретение жилья на вторичном рынке во время застойного периода представляет собой сложность для значительного числа граждан России. В случае продолжения текущих тенденций, продавцы могут принять решение о снижении цен. Подробности о том, как выгодно осуществить покупку жилья с учетом новых правил ипотечного кредитования, читайте в материале URA.RU.
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