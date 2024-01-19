Как выгодно купить жилье по новым правилам ипотеки

Ипотечный брокер Ракута: цены на вторичное жилье начнут падать

20 января 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Первичное жилье не собирается падать в цене, сказал Дмитрий Ракута Фото: Илья Московец © URA.RU Рынок вторичного жилья сейчас находится в застое и вероятнее всего продавцы пойдут на снижение цен. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. «По первичному рынку [в период нестабильной ситуации на рынке недвижимости, вызванной комиссиями для застройщиков], не стоит ожидать глобальных изменений. Возможно, будут какие-то акции, аукционные предложения, скидки от застройщика, но глобально на стоимости квадратного метра это не отразится. Вторичный рынок будет стагнировать. Он уже находится в определенной стадии заморозки, потому что мало кто готов идти на ипотеку по рыночной ставке в 17%. На вторичном рынке однозначно в 2024 году будет продолжаться снижение стоимости квадрата», — объяснил Дмитрий Ракута. Новость по теме ФАС может проверить банки из-за ограничений по льготной ипотеке Гендиректор директор ООО «Зодчий» (строительство жилых и нежилых зданий), член московской «Деловой России» Мария Ольшанская в беседе с URA.RU отметила, что текущая ситуация на рынке не является критичной и инструменты для экономии остались. «Изменения серьезно не скажутся на темпах ввода и продажи жилья. Банки сделают аккредитацию застройщикам и смогут корректировать ставки по ипотеке через иные инструменты для них. Например, кредитование, спецпродукты для финансирования строительства. Кроме того, есть еще рассрочка и отсрочка от самих застройщиков, где в цену изначально заложены темпы инфляции. Финансирование может быть через векселя или закладные, есть жилищные и строительные кооперативы. Инструментов достаточно», — подчеркнула эксперт. Правительство ужесточило правила выдачи льготной ипотеки. Первоначальный взнос вырос до 30%, а банкам снизили на один процентный пункт предельную величину субсидии. После этого кредитные организации решили компенсировать их за счет застройщиков. «Сбербанк», «ВТБ», «Альфа-банк» и «Росбанк» (занимают около 80% рынка) приняли решение с января 2024 года выдавать ипотеку только на покупку жилья у своих партнеров-застройщиков и ввели для них комиссию за выдачу кредитов, что не обрадовало девелоперов. Разногласия банков с застройщиками об условиях выдачи льготной ипотеки обострились. Россиянам стали чаще отказывать в получении кредитов на жилье. Так, в январе 2024 года 35% желающих получить ипотеку отказывали по онлайн-заявкам, заявила директора по развитию цифровой платформы «Сделка.РФ» Ольгу Сидоренко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рынок вторичного жилья сейчас находится в застое и вероятнее всего продавцы пойдут на снижение цен. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. «По первичному рынку [в период нестабильной ситуации на рынке недвижимости, вызванной комиссиями для застройщиков], не стоит ожидать глобальных изменений. Возможно, будут какие-то акции, аукционные предложения, скидки от застройщика, но глобально на стоимости квадратного метра это не отразится. Вторичный рынок будет стагнировать. Он уже находится в определенной стадии заморозки, потому что мало кто готов идти на ипотеку по рыночной ставке в 17%. На вторичном рынке однозначно в 2024 году будет продолжаться снижение стоимости квадрата», — объяснил Дмитрий Ракута. Гендиректор директор ООО «Зодчий» (строительство жилых и нежилых зданий), член московской «Деловой России» Мария Ольшанская в беседе с URA.RU отметила, что текущая ситуация на рынке не является критичной и инструменты для экономии остались. «Изменения серьезно не скажутся на темпах ввода и продажи жилья. Банки сделают аккредитацию застройщикам и смогут корректировать ставки по ипотеке через иные инструменты для них. Например, кредитование, спецпродукты для финансирования строительства. Кроме того, есть еще рассрочка и отсрочка от самих застройщиков, где в цену изначально заложены темпы инфляции. Финансирование может быть через векселя или закладные, есть жилищные и строительные кооперативы. Инструментов достаточно», — подчеркнула эксперт. Правительство ужесточило правила выдачи льготной ипотеки. Первоначальный взнос вырос до 30%, а банкам снизили на один процентный пункт предельную величину субсидии. После этого кредитные организации решили компенсировать их за счет застройщиков. «Сбербанк», «ВТБ», «Альфа-банк» и «Росбанк» (занимают около 80% рынка) приняли решение с января 2024 года выдавать ипотеку только на покупку жилья у своих партнеров-застройщиков и ввели для них комиссию за выдачу кредитов, что не обрадовало девелоперов. Разногласия банков с застройщиками об условиях выдачи льготной ипотеки обострились. Россиянам стали чаще отказывать в получении кредитов на жилье. Так, в январе 2024 года 35% желающих получить ипотеку отказывали по онлайн-заявкам, заявила директора по развитию цифровой платформы «Сделка.РФ» Ольгу Сидоренко.