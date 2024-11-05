Украина атаковала российский регион шестью БПЛА

Беспилотники были уничтожены
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За ночь 5 ноября ВСУ атаковали Брянскую область шестью БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — передает ведомство в telegram-канале. Информация о пострадавших не уточняется.
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