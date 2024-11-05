Украина атаковала российский регион шестью БПЛА

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Беспилотники были уничтожены
Беспилотники были уничтожены Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За ночь 5 ноября ВСУ атаковали Брянскую область шестью БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — передает ведомство в telegram-канале. Информация о пострадавших не уточняется. 

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За ночь 5 ноября ВСУ атаковали Брянскую область шестью БПЛА самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — передает ведомство в telegram-канале. Информация о пострадавших не уточняется. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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