В Челябинске нашли замену отмененным популярным маршруткам

С начала ноября в Челябинске перестали ходить автобусы маршрутов № 49 и № 112. Как пояснили в пресс-службе мэрии, причина в том, что закончился срок действия свидетельств на маршрутах. В мэрии предложили альтернативные маршруты для движения по трассе, где двигались прекратившие движение маршрутки.
«Вместо маршрута 49: от Солнечного берега до площади Революции — троллейбус 10; от Солнечного берега до Автомеханического завода — автобус 32; от Детского мира до гостиницы „Виктория“ — автобус 18; от Теплотехнического института до ЧВВАКУШа — автобус 45; от гостиницы „Виктория“ до ЧВВАКУШа — автобусы 26, 45, 58», — сообщили в пресс-службе.
Вместо маршрута 112 в мэрии предложили от Приборостроителей до Сталеваров — автобусы 19, 35, 42, 300; от Сталеваров до Черкасской — автобусы 31, 43, 47, 71, 172, троллейбус 14; от Черкасской до Героев Танкограда — автобусы 19, 47, 172. На участке проспекта Ленина от Горького до Лесопарковой — автобусы 2, 4, 123, троллейбусы 10, 19.
Маршрутка № 112 ЧМК — ЮУрГУ следовала от улицы Приборостроителей до Парка Гагарина, связывая Металлургический район с промзоной ЧЭМК, улицей Горького и центром города. Маршрутка № 49 ЧВВАКУШ — ГКБ № 9 ранее позволяла проехать из Ленинского района через центр Челябинска и отдаленные микрорайоны Северо-Запада.
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