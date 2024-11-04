04 ноября 2024

В свердловском городе девятилетний ребенок по пути в магазин утонул в яме. Фото

В Талице девятилетний мальчик по пути в магазин утонул в яме с водой
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Тело ребенка обнаружили его родители Фото:

В Талице (Свердловская область) днем 4 ноября девятилетний мальчик по пути в магазин упал в двухметровую яму с водой, из которой не смог выбраться и утонул. Тело погибшего нашли родители, когда искали сына. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Ребенок направился в магазин. Пройдя 120 метров от дома, мальчик упал в неогороженную яму размером полтора на полтора метра и глубиной в два метра, наполненную водой, выкопанную для протяжки линии газопровода», — пояснили в ведомстве. Примерно через час родители, взволновавшись, пошли искать сына и обнаружили его в яме.

Прокуратура уже организовала проверку. Основным фокусом мероприятия станет выяснение обстоятельств, которые привели к трагедии, и оценка законности проведенных работ. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

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В Талице (Свердловская область) днем 4 ноября девятилетний мальчик по пути в магазин упал в двухметровую яму с водой, из которой не смог выбраться и утонул. Тело погибшего нашли родители, когда искали сына. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Ребенок направился в магазин. Пройдя 120 метров от дома, мальчик упал в неогороженную яму размером полтора на полтора метра и глубиной в два метра, наполненную водой, выкопанную для протяжки линии газопровода», — пояснили в ведомстве. Примерно через час родители, взволновавшись, пошли искать сына и обнаружили его в яме. Прокуратура уже организовала проверку. Основным фокусом мероприятия станет выяснение обстоятельств, которые привели к трагедии, и оценка законности проведенных работ. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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