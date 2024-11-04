В свердловском городе девятилетний ребенок по пути в магазин утонул в яме. Фото

В Талице девятилетний мальчик по пути в магазин утонул в яме с водой

05 ноября 2024 в 10:20 Размер текста - 17 +

Тело ребенка обнаружили его родители Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Талице (Свердловская область) днем 4 ноября девятилетний мальчик по пути в магазин упал в двухметровую яму с водой, из которой не смог выбраться и утонул. Тело погибшего нашли родители, когда искали сына. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Ребенок направился в магазин. Пройдя 120 метров от дома, мальчик упал в неогороженную яму размером полтора на полтора метра и глубиной в два метра, наполненную водой, выкопанную для протяжки линии газопровода», — пояснили в ведомстве. Примерно через час родители, взволновавшись, пошли искать сына и обнаружили его в яме. Прокуратура уже организовала проверку. Основным фокусом мероприятия станет выяснение обстоятельств, которые привели к трагедии, и оценка законности проведенных работ. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Талице (Свердловская область) днем 4 ноября девятилетний мальчик по пути в магазин упал в двухметровую яму с водой, из которой не смог выбраться и утонул. Тело погибшего нашли родители, когда искали сына. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. «Ребенок направился в магазин. Пройдя 120 метров от дома, мальчик упал в неогороженную яму размером полтора на полтора метра и глубиной в два метра, наполненную водой, выкопанную для протяжки линии газопровода», — пояснили в ведомстве. Примерно через час родители, взволновавшись, пошли искать сына и обнаружили его в яме. Прокуратура уже организовала проверку. Основным фокусом мероприятия станет выяснение обстоятельств, которые привели к трагедии, и оценка законности проведенных работ. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.