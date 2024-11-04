Пермская полиция раскрыла дело о вырубке леса на сотни тысяч рублей

Незаконную вырубку обнаружил сотрудник лесничества около поселка Юго-Камский Пермского края. Он обратился в полицию, которая нашла злоумышленника, рассказали в региогальном главке МВД.
«Установлено, что в период с мая по июнь текущего года мужчина, не имея разрешительных документов, заготовил деревья породы береза и осина. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, по оценкам экспертом, составил более 400 тысяч рублей», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
Уголовное дело направлено в суд. По статье о незаконной рубке лесных насаждений пермяку грозит до семи лет колонии.
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