04 ноября 2024

Пермская полиция раскрыла дело о вырубке леса на сотни тысяч рублей

Полиция изобличила пермяка в незаконной рубке леса на 400 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ущерб от незаконной вырубки состаивл 400 тысяч рублей
Ущерб от незаконной вырубки состаивл 400 тысяч рублей Фото:

Незаконную вырубку обнаружил сотрудник лесничества около поселка Юго-Камский Пермского края. Он обратился в полицию, которая нашла злоумышленника, рассказали в региогальном главке МВД.

«Установлено, что в период с мая по июнь текущего года мужчина, не имея разрешительных документов, заготовил деревья породы береза и осина. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, по оценкам экспертом, составил более 400 тысяч рублей», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Уголовное дело направлено в суд. По статье о незаконной рубке лесных насаждений пермяку грозит до семи лет колонии.

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Незаконную вырубку обнаружил сотрудник лесничества около поселка Юго-Камский Пермского края. Он обратился в полицию, которая нашла злоумышленника, рассказали в региогальном главке МВД. «Установлено, что в период с мая по июнь текущего года мужчина, не имея разрешительных документов, заготовил деревья породы береза и осина. Ущерб, причиненный лесному фонду Российской Федерации, по оценкам экспертом, составил более 400 тысяч рублей», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Уголовное дело направлено в суд. По статье о незаконной рубке лесных насаждений пермяку грозит до семи лет колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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