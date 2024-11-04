Многодетным свердловчанкам раздадут квартиры, машины и мотоциклы «Урал»

Викторина «Опорный край» подарит квартиры и машины многодетным свердловчанкам

05 ноября 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Итоги викторины подведут 24 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Викторина «Опорный край» в Свердловской области Многодетные мамы Свердловской области смогут получить квартиру, машину и другие ценные подарки. Для этого всего нужно поучаствовать в дополнительном этапе викторины «Опорный край», сообщают организаторы. «Приглашаем участниц с 5 по 15 ноября 2024 года пройти регистрацию на сайте ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ в специальном разделе „Регистрация участниц дополнительного этапа викторины“ и получить уникальный номер. Среди участниц, получивших уникальный номер, 24 ноября будут выбраны обладательницы ценных подарков: квартир, автомобилей, мотоциклов „Урал“ и смартфонов», — написали организаторы в соцсетях. Чтобы претендовать на подарок, нужно соответствовать некоторым критериям. Претендовать на победу могут многодетные матери, участвовавшие в основном этапе викторины в марте 2024 года, и поощренные за рождение детей знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II и III степени. Викторина «Опорный край» проходила в регионе 15, 16, 17 и 18 марта. Итоги подвели 12 апреля, результаты оглашал знаменитый телеведущий Леонид Якубович. В режиме онлайн среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Подробнее по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многодетные мамы Свердловской области смогут получить квартиру, машину и другие ценные подарки. Для этого всего нужно поучаствовать в дополнительном этапе викторины «Опорный край», сообщают организаторы. «Приглашаем участниц с 5 по 15 ноября 2024 года пройти регистрацию на сайте ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ в специальном разделе „Регистрация участниц дополнительного этапа викторины“ и получить уникальный номер. Среди участниц, получивших уникальный номер, 24 ноября будут выбраны обладательницы ценных подарков: квартир, автомобилей, мотоциклов „Урал“ и смартфонов», — написали организаторы в соцсетях. Чтобы претендовать на подарок, нужно соответствовать некоторым критериям. Претендовать на победу могут многодетные матери, участвовавшие в основном этапе викторины в марте 2024 года, и поощренные за рождение детей знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» I, II и III степени. Викторина «Опорный край» проходила в регионе 15, 16, 17 и 18 марта. Итоги подвели 12 апреля, результаты оглашал знаменитый телеведущий Леонид Якубович. В режиме онлайн среди 2,3 миллиона свердловчан разыграли 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 мотоциклов «Урал». Подробнее по теме — в сюжете URA.RU.