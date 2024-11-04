В Пермском крае инженер по обслуживанию банкоматов украл из них миллионы рублей

В Губахе Пермского края инженера по обслуживанию банкоматов обвинили в краже из них денег. Всего ему вменяют хищение более 4,5 млн рублей, рассказали в прокуратуре.
«По версии следствия, обвиняемый в период с марта по июнь 2024 года, являясь инженером по обслуживанию банкоматов, незаконно проникал в сейфы банкоматов, вскрывал кассеты с купюрами и похищал оттуда денежные средства. Всего он похитил из банкоматов свыше 4,5 млн. рублей», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.
Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение и направило дело в суд. Инженеру грозит до 10 лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!