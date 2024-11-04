04 ноября 2024

В Пермском крае инженер по обслуживанию банкоматов украл из них миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Более 4,5 млн рублей вытащил инженер из обслуживаемых банкоматов
Более 4,5 млн рублей вытащил инженер из обслуживаемых банкоматов Фото:

В Губахе Пермского края инженера по обслуживанию банкоматов обвинили в краже из них денег. Всего ему вменяют хищение более 4,5 млн рублей, рассказали в прокуратуре.

«По версии следствия, обвиняемый в период с марта по июнь 2024 года, являясь инженером по обслуживанию банкоматов, незаконно проникал в сейфы банкоматов, вскрывал кассеты с купюрами и похищал оттуда денежные средства. Всего он похитил из банкоматов свыше 4,5 млн. рублей», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение и направило дело в суд. Инженеру грозит до 10 лет лишения свободы.

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В Губахе Пермского края инженера по обслуживанию банкоматов обвинили в краже из них денег. Всего ему вменяют хищение более 4,5 млн рублей, рассказали в прокуратуре. «По версии следствия, обвиняемый в период с марта по июнь 2024 года, являясь инженером по обслуживанию банкоматов, незаконно проникал в сейфы банкоматов, вскрывал кассеты с купюрами и похищал оттуда денежные средства. Всего он похитил из банкоматов свыше 4,5 млн. рублей», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение и направило дело в суд. Инженеру грозит до 10 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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