Самолет Utair, летевший из Тюмени в ЯНАО, экстренно приземлился в Сургуте

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Борт для выполнения рейса ЮТ541 заменят в Сургуте
Борт для выполнения рейса ЮТ541 заменят в Сургуте Фото:

Самолет Utair, выполнявший рейс ЮТ541 Тюмень — Новый Уренгой (ЯНАО), совершил экстренную посадку аэропорту Сургута (ХМАО). В справочной авиагавани корреспонденту URA.RU сообщили, что пассажиры отправятся в пункт назначения после замены борта.

«Рейс ЮТ541 приземлился в 10:13. Задержка вылета до 11:45. Идет подготовка воздушного судна, замена», — прокомментировали агентству в справочной. Причину экстренной посадки самолета в сургутском аэропорту не назвали.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Utair. Ответ ожидается.

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Самолет Utair, выполнявший рейс ЮТ541 Тюмень — Новый Уренгой (ЯНАО), совершил экстренную посадку аэропорту Сургута (ХМАО). В справочной авиагавани корреспонденту URA.RU сообщили, что пассажиры отправятся в пункт назначения после замены борта. «Рейс ЮТ541 приземлился в 10:13. Задержка вылета до 11:45. Идет подготовка воздушного судна, замена», — прокомментировали агентству в справочной. Причину экстренной посадки самолета в сургутском аэропорту не назвали. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Utair. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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