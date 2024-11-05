Самолет Utair, летевший из Тюмени в ЯНАО, экстренно приземлился в Сургуте

Борт для выполнения рейса ЮТ541 заменят в Сургуте
Самолет Utair, выполнявший рейс ЮТ541 Тюмень — Новый Уренгой (ЯНАО), совершил экстренную посадку аэропорту Сургута (ХМАО). В справочной авиагавани корреспонденту URA.RU сообщили, что пассажиры отправятся в пункт назначения после замены борта.
«Рейс ЮТ541 приземлился в 10:13. Задержка вылета до 11:45. Идет подготовка воздушного судна, замена», — прокомментировали агентству в справочной. Причину экстренной посадки самолета в сургутском аэропорту не назвали.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Utair. Ответ ожидается.
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