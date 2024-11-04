Массовое ДТП с участием четырех легковых автомобилей иностранного производства произошло на улице К. Мяготина в Кургане. Об этом сообщают городские соцсети.
«„Паровозик“ на КЗКТ у стадиона», — информирует сообщество «Курганский взгляд» соцсети «ВКонтакте». В качестве доказательства выложено видео, снятое сотрудниками компании «Область 45» на загруженном участке улицы К. Мяготина.
На видео зафиксированы четыре машины, врезавшиеся друг в друга. В аварию попали автомобили Hyundai i30, Toyota Prius, Suzuki SX4 и Mazda CX-5. У автомобилей нет значительных повреждений, вероятно, нет и пострадавших в ДТП людей. На месте работают сотрудники ГАИ.
В ведомство направлен запрос о происшествии. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что курганец попал в больницу после ДТП. Пешеход переходил трассу в неположенном месте и угодил под колеса иномарки.
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