04 ноября 2024

Четыре иномарки попали в массовое ДТП на загруженной улице Кургана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС выехали на массовое ДТП иномарок в Кургане
ДПС выехали на массовое ДТП иномарок в Кургане Фото:

Массовое ДТП с участием четырех легковых автомобилей иностранного производства произошло на улице К. Мяготина в Кургане. Об этом сообщают городские соцсети.

«„Паровозик“ на КЗКТ у стадиона», — информирует сообщество «Курганский взгляд» соцсети «ВКонтакте». В качестве доказательства выложено видео, снятое сотрудниками компании «Область 45» на загруженном участке улицы К. Мяготина.

На видео зафиксированы четыре машины, врезавшиеся друг в друга. В аварию попали автомобили Hyundai i30, Toyota Prius, Suzuki SX4 и Mazda CX-5. У автомобилей нет значительных повреждений, вероятно, нет и пострадавших в ДТП людей. На месте работают сотрудники ГАИ.

В ведомство направлен запрос о происшествии. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, что курганец попал в больницу после ДТП. Пешеход переходил трассу в неположенном месте и угодил под колеса иномарки. 

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Массовое ДТП с участием четырех легковых автомобилей иностранного производства произошло на улице К. Мяготина в Кургане. Об этом сообщают городские соцсети. «„Паровозик“ на КЗКТ у стадиона», — информирует сообщество «Курганский взгляд» соцсети «ВКонтакте». В качестве доказательства выложено видео, снятое сотрудниками компании «Область 45» на загруженном участке улицы К. Мяготина. На видео зафиксированы четыре машины, врезавшиеся друг в друга. В аварию попали автомобили Hyundai i30, Toyota Prius, Suzuki SX4 и Mazda CX-5. У автомобилей нет значительных повреждений, вероятно, нет и пострадавших в ДТП людей. На месте работают сотрудники ГАИ. В ведомство направлен запрос о происшествии. Ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало, что курганец попал в больницу после ДТП. Пешеход переходил трассу в неположенном месте и угодил под колеса иномарки. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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