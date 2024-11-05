В США стартовали президентские выборы

Харрис и Трамп получили равное число голосов в Диксвилл-Нотче
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Небольшой американский городок стал открывающим на выборах, оба кандидата получили равное число голосов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис получили равное число голосов в Диксвилл-Нотче. Американский город в штате Нью-Гэмпшир стал первым, где началось голосование. Оба кандидата получили по три голоса, передает ТАСС.

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Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис получили равное число голосов в Диксвилл-Нотче. Американский город в штате Нью-Гэмпшир стал первым, где началось голосование. Оба кандидата получили по три голоса, передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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