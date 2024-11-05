В США стартовали президентские выборы

Небольшой американский городок стал открывающим на выборах, оба кандидата получили равное число голосов
новость из сюжетаВыборы президента США в 2024 году
Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис получили равное число голосов в Диксвилл-Нотче. Американский город в штате Нью-Гэмпшир стал первым, где началось голосование. Оба кандидата получили по три голоса, передает ТАСС.
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