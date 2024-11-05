Правительство не поддержало проект о «заграничном» получении гражданства России

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Закон, разрешающий ранее отказавшимся от гражданства его получить без обязательного проживания на территории РФ, отклонен
Закон, разрешающий ранее отказавшимся от гражданства его получить без обязательного проживания на территории РФ, отклонен Фото:

Правительство Российской Федерации не поддержало законопроект, который позволял бы лицам, ранее отказавшимся от гражданства РФ, получить его снова без обязательного проживания на территории страны. Об этом заявлено в официальном отзыве кабмина.

«В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют убедительные обоснования льготных условий приобретения российского гражданства лицами, которые по своему решению прервали связь с Российской Федерацией и не проживают на ее территории», — отмечено в официальном отзыве правительства. Информацию об этом передает РИА «Новости».

Правительство законопроект не поддержало. Причиной такого решения послужило отсутствие в пояснительной записке оценки социально-экономических и иных последствий принятия данного закона. 

Кроме того, в правительстве подчеркнули, что в нем не учитывает важный конституционный аспект гражданства — устойчивую связь с государством. Также подняты вопросы о правовой неопределенности, связанной с процессом выхода и повторного входа в гражданство, что может создать прецеденты без четкого регулирования.

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Правительство Российской Федерации не поддержало законопроект, который позволял бы лицам, ранее отказавшимся от гражданства РФ, получить его снова без обязательного проживания на территории страны. Об этом заявлено в официальном отзыве кабмина. «В пояснительной записке к законопроекту отсутствуют убедительные обоснования льготных условий приобретения российского гражданства лицами, которые по своему решению прервали связь с Российской Федерацией и не проживают на ее территории», — отмечено в официальном отзыве правительства. Информацию об этом передает РИА «Новости». Правительство законопроект не поддержало. Причиной такого решения послужило отсутствие в пояснительной записке оценки социально-экономических и иных последствий принятия данного закона.  Кроме того, в правительстве подчеркнули, что в нем не учитывает важный конституционный аспект гражданства — устойчивую связь с государством. Также подняты вопросы о правовой неопределенности, связанной с процессом выхода и повторного входа в гражданство, что может создать прецеденты без четкого регулирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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