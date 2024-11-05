Кондитер из Миасса Челябинской области, Елена Данилова, создала торт для фигуриста Евгения Плющенко на его день рождения. Торт был представлен в шоу на ледовой арене в Москве. Данилова вошла в десятку лучших кондитеров страны, которым было поручено выполнить этот масштабный проект.
«Три дня упорной работы потребовалось на создание торта, высотой почти в три метра, с подсветкой и движущимися предметами. Торт презентовали фигуристу на ледовой арене Москвы», — сообщили в группе во «ВКонтакте» «Свободный Миасс».
Сам торт символизировал Россию и достижения Плющенко на льду. В шоу «Щелкунчик», в котором принимала участие Олимпийская призерка Александра Трусова, был представлен десерт, созданный десятью кондитерами.
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