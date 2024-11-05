Челябинка приготовила трехметровый торт для фигуриста Плющенко. Фото

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Торт для Плющенко приготовили в честь дня рождения
Торт для Плющенко приготовили в честь дня рождения Фото:

Кондитер из Миасса Челябинской области, Елена Данилова, создала торт для фигуриста Евгения Плющенко на его день рождения. Торт был представлен в шоу на ледовой арене в Москве. Данилова вошла в десятку лучших кондитеров страны, которым было поручено выполнить этот масштабный проект.

«Три дня упорной работы потребовалось на создание торта, высотой почти в три метра, с подсветкой и движущимися предметами. Торт презентовали фигуристу на ледовой арене Москвы», — сообщили в группе во «ВКонтакте» «Свободный Миасс».

Сам торт символизировал Россию и достижения Плющенко на льду. В шоу «Щелкунчик», в котором принимала участие Олимпийская призерка Александра Трусова, был представлен десерт, созданный десятью кондитерами.

Данилова (слева) также недавно открыла свою кондитерскую
Данилова (слева) также недавно открыла свою кондитерскую
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Кондитер из Миасса Челябинской области, Елена Данилова, создала торт для фигуриста Евгения Плющенко на его день рождения. Торт был представлен в шоу на ледовой арене в Москве. Данилова вошла в десятку лучших кондитеров страны, которым было поручено выполнить этот масштабный проект. «Три дня упорной работы потребовалось на создание торта, высотой почти в три метра, с подсветкой и движущимися предметами. Торт презентовали фигуристу на ледовой арене Москвы», — сообщили в группе во «ВКонтакте» «Свободный Миасс». Сам торт символизировал Россию и достижения Плющенко на льду. В шоу «Щелкунчик», в котором принимала участие Олимпийская призерка Александра Трусова, был представлен десерт, созданный десятью кондитерами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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