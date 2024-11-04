В Екатеринбурге подорожают фейерверки к Новому году. Инфографика

Продавцы фейерверков в Екатеринбурге ожидают повышения цен перед Новым годом

05 ноября 2024 в 13:35 Размер текста - 17 +

Дешевле всего большие батареи салютов стоят в «Русской пиротехнике» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге цены на фейерверки, поднимутся к Новому году, предполагают продавцы пиротехники. Об этом URA.RU рассказали в нескольких популярных магазинах города. «Цены поднимутся, мы предполагаем, да. Конечная зависит от поставщиков. К сожалению, от нас ничего не зависит, поэтому сложно предположить, на сколько процентов цены вырастут», — поделились в магазине пиротехники «Большой праздник». Там же заявили, что ажиотажа на покупку пока не наблюдают. В «Пироман 96» фейерверки массово пока также не покупают. Обратную ситуацию на покупку салютов заметили в «Русском фейерверке». По словам продавцов, спрос уже вырос и подтвердили информацию о возможном повышении стоимости. Так, в преддверии Нового года батареи на 19 залпов дешевле всего стоят в магазине «Русская пиротехника» — 1,4 тысяч рублей, а дороже — в «Русском фейерверке». Салюты на 49 и 100 залпов дороже всего продают в магазине «Большой праздник» — 4,1 тысяч рублей и 15,3 тысяч рублей соответственно. Самую дешевую батарею салютов на 100 залпов можно купить в «Русской пиротехнике». сайты магазинов с фейрверками Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге цены на фейерверки, поднимутся к Новому году, предполагают продавцы пиротехники. Об этом URA.RU рассказали в нескольких популярных магазинах города. «Цены поднимутся, мы предполагаем, да. Конечная зависит от поставщиков. К сожалению, от нас ничего не зависит, поэтому сложно предположить, на сколько процентов цены вырастут», — поделились в магазине пиротехники «Большой праздник». Там же заявили, что ажиотажа на покупку пока не наблюдают. В «Пироман 96» фейерверки массово пока также не покупают. Обратную ситуацию на покупку салютов заметили в «Русском фейерверке». По словам продавцов, спрос уже вырос и подтвердили информацию о возможном повышении стоимости. Так, в преддверии Нового года батареи на 19 залпов дешевле всего стоят в магазине «Русская пиротехника» — 1,4 тысяч рублей, а дороже — в «Русском фейерверке». Салюты на 49 и 100 залпов дороже всего продают в магазине «Большой праздник» — 4,1 тысяч рублей и 15,3 тысяч рублей соответственно. Самую дешевую батарею салютов на 100 залпов можно купить в «Русской пиротехнике».