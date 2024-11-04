Суд заставил бывшего мэра в ХМАО вернуть незаконные премии

Суд взыскал с бывшего главы сельского поселения Половинка Кондинского района ХМАО незаконно полученные премии. В суд обратилась прокуратура, которая выявила несанкционированные выплаты в ходе проверки.
«Прокуратура Кондинского района установила, что бывшим главой сельского поселения Половинка незаконно издавались ежеквартально распоряжения о выплате себе премий. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением, суд требования прокурора удовлетворил и взыскал денежные средства в бюджет муниципального образования», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.
Бывший глава поселения ежеквартально выплачивал себе премии без соответствующих полномочий. По требованию суда он должен вернуть в бюджет более 80 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что глава поселка Половинка в Кондинском районе ХМАО Александр Старжинский покинул пост. Он не стал баллотироваться на второй срок и поддержал на выборах своего бывшего заместителя.
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