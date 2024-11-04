04 ноября 2024

Суд заставил бывшего мэра в ХМАО вернуть незаконные премии

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд заставил экс-главу поселка Половинка Кондинского района ХМАО вернуть незаконные премии
Суд заставил экс-главу поселка Половинка Кондинского района ХМАО вернуть незаконные премии Фото:

Суд взыскал с бывшего главы сельского поселения Половинка Кондинского района ХМАО незаконно полученные премии. В суд обратилась прокуратура, которая  выявила несанкционированные выплаты в ходе проверки.

«Прокуратура Кондинского района установила, что бывшим главой сельского поселения Половинка незаконно издавались ежеквартально распоряжения о выплате себе премий. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением, суд требования прокурора удовлетворил и взыскал денежные средства в бюджет муниципального образования», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте.

Бывший глава поселения ежеквартально выплачивал себе премии без соответствующих полномочий. По требованию суда он должен вернуть в бюджет более 80 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что глава поселка Половинка в Кондинском районе ХМАО Александр Старжинский покинул пост. Он не стал баллотироваться на второй срок и поддержал на выборах своего бывшего заместителя.

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Суд взыскал с бывшего главы сельского поселения Половинка Кондинского района ХМАО незаконно полученные премии. В суд обратилась прокуратура, которая  выявила несанкционированные выплаты в ходе проверки. «Прокуратура Кондинского района установила, что бывшим главой сельского поселения Половинка незаконно издавались ежеквартально распоряжения о выплате себе премий. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением, суд требования прокурора удовлетворил и взыскал денежные средства в бюджет муниципального образования», — сообщила окружная прокуратура на официальном сайте. Бывший глава поселения ежеквартально выплачивал себе премии без соответствующих полномочий. По требованию суда он должен вернуть в бюджет более 80 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что глава поселка Половинка в Кондинском районе ХМАО Александр Старжинский покинул пост. Он не стал баллотироваться на второй срок и поддержал на выборах своего бывшего заместителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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