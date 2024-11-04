04 ноября 2024

Тюменцам предлагают бесплатно избавиться от колес

В Тюмени открылся пункт приема автомобильных шин
© Служба новостей «URA.RU»
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К приему допускаются шины только от легковых автомобилей
К приему допускаются шины только от легковых автомобилей Фото:

Жителям Тюмени предлагают бесплатно сдать старые, ненужные автомобильные шины. Информация об акции указана в группе организаторов. Мероприятия пройдет на парковке одного из ТРЦ города.

«Со 2 по 12 ноября на парковке ТРЦ „Кристалл“ будет работать пункт приема отработанных автомобильных шин. Горожане могут сдать шины легковых автомобилей — до восьми единиц с одного человека», — сказано в анонсе акции.

На сдачу не принимаются колеса от спецтехники и шины с шипами. Участие в мероприятии — бесплатное.

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Жителям Тюмени предлагают бесплатно сдать старые, ненужные автомобильные шины. Информация об акции указана в группе организаторов. Мероприятия пройдет на парковке одного из ТРЦ города. «Со 2 по 12 ноября на парковке ТРЦ „Кристалл“ будет работать пункт приема отработанных автомобильных шин. Горожане могут сдать шины легковых автомобилей — до восьми единиц с одного человека», — сказано в анонсе акции. На сдачу не принимаются колеса от спецтехники и шины с шипами. Участие в мероприятии — бесплатное.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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