Тюменцам предлагают бесплатно избавиться от колес

К приему допускаются шины только от легковых автомобилей
Жителям Тюмени предлагают бесплатно сдать старые, ненужные автомобильные шины. Информация об акции указана в группе организаторов. Мероприятия пройдет на парковке одного из ТРЦ города.
«Со 2 по 12 ноября на парковке ТРЦ „Кристалл“ будет работать пункт приема отработанных автомобильных шин. Горожане могут сдать шины легковых автомобилей — до восьми единиц с одного человека», — сказано в анонсе акции.
На сдачу не принимаются колеса от спецтехники и шины с шипами. Участие в мероприятии — бесплатное.
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