«Относились хуже, чем к животному»: арестованный генерал-майор пожаловался на условия в изоляторе

Экс-заместитель начальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев пожаловался на условия содержания в изоляторе. Он заявил, что к нему относились «хуже, чем к животному». По словам мужчины, сотрудники изолятора на Петровке грубо общались и повредили его личные вещи.
«Хуже, чем к животному», — заявил Мирзаев, отмечая, как с ним обращались в изоляторе. Его слова передает telegram-канал Mash.
По словам генерал-майора, что сотрудники изолятора на Петровке грубо общались с ним и повредили его личные вещи. После перевода в СИЗО №4 «Медведь» он отметил существенное улучшение условий заключения и характеризовал своих новых сокамерников как «интеллигентных людей».
Ранее Мирзаев был арестован в Москве по обвинению в получении взятки. Суд заключил его под стражу до 2 января 2025 года. В контексте обвинений, выдвинутых в период проведения специальной военной операции, суд принял постановление о помещении подозреваемого в следственный изолятор.
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