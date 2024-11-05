«Относились хуже, чем к животному»: арестованный генерал-майор пожаловался на условия в изоляторе

Арестованный генерал-майор Мирзаев доволен условиями содержания в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Арестованный Мирзаев доволен условиями СИЗО, в изоляторе ему понравилось меньше, сообщил Mash
Арестованный Мирзаев доволен условиями СИЗО, в изоляторе ему понравилось меньше, сообщил Mash Фото:

Экс-заместитель начальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев пожаловался на условия содержания в изоляторе. Он заявил, что к нему относились «хуже, чем к животному». По словам мужчины, сотрудники изолятора на Петровке грубо общались и повредили его личные вещи.

«Хуже, чем к животному», — заявил Мирзаев, отмечая, как с ним обращались в изоляторе. Его слова передает telegram-канал Mash.

По словам генерал-майора, что сотрудники изолятора на Петровке грубо общались с ним и повредили его личные вещи. После перевода в СИЗО №4 «Медведь» он отметил существенное улучшение условий заключения и характеризовал своих новых сокамерников как «интеллигентных людей».

Ранее Мирзаев был арестован в Москве по обвинению в получении взятки. Суд заключил его под стражу до 2 января 2025 года. В контексте обвинений, выдвинутых в период проведения специальной военной операции, суд принял постановление о помещении подозреваемого в следственный изолятор.

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Экс-заместитель начальника тыла Росгвардии генерал-майор Мирза Мирзаев пожаловался на условия содержания в изоляторе. Он заявил, что к нему относились «хуже, чем к животному». По словам мужчины, сотрудники изолятора на Петровке грубо общались и повредили его личные вещи. «Хуже, чем к животному», — заявил Мирзаев, отмечая, как с ним обращались в изоляторе. Его слова передает telegram-канал Mash. По словам генерал-майора, что сотрудники изолятора на Петровке грубо общались с ним и повредили его личные вещи. После перевода в СИЗО №4 «Медведь» он отметил существенное улучшение условий заключения и характеризовал своих новых сокамерников как «интеллигентных людей». Ранее Мирзаев был арестован в Москве по обвинению в получении взятки. Суд заключил его под стражу до 2 января 2025 года. В контексте обвинений, выдвинутых в период проведения специальной военной операции, суд принял постановление о помещении подозреваемого в следственный изолятор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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