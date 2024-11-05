Свердловчан зовут работать на главный танковый завод и платят сотни тысяч: список вакансий

На «Уралвагонзавод» ищут 52 работника

05 ноября 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

За месяц «Уралвагонзавод» опубликовал 52 вакансии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») ищут десятки рабочих, при этом предлагая высокую заработную плату. Подробнее о том, какие вакансии открыты и сколько можно зарабатывать, устроившись на предприятие — подробнее в материале URA.RU. Экологу на предприятии предлагают зарплату от 40 тысяч рублей. На работу готовы рассмотреть кандидата без опыта работы. В автотранспортный цех ищут водителя категории С и готовы платить от 55 тысяч рублей. Для успешного трудоустройства нужно иметь опыт работы от одного до трех лет. Такую же зарплату могут получать инженер по ремонту, инженер по испытанию материалов. Инженеры по проектно-сметной работе могут рассчитывать на зарплату от 74 тысяч рублей. Опыт работы для этой вакансии требуется уже более высокий: три-шесть лет. Заработная плата обрубщиков достигает 160 тысяч рублей. Однако в описании к вакансии уточняется, что это не предел. От 80 тысяч рублей предлагают машинистам тепловоза, от 85 тысяч рублей — главному специалисту экономической безопасности, однако придется работать в Волчанске. И от 100 тысяч рублей — аппаратчику воздухоразделения. Специалисты должны иметь опыт работы до трех лет. Вариант подработки и совмещения с основным видом деятельности могут рассмотреть для себя сверловщики. Минимальная зарплата для кандидатов на эту должность — 60 тысяч рублей, а максимальная — 280 тысяч рублей за вахту 60/29. Самую высокую зарплату на предприятии готовы платить крановщику. За вахту 60/29 — до 330 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На предприятие «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил, входит в концерн УВЗ госкорпорации «Ростех») ищут десятки рабочих, при этом предлагая высокую заработную плату. Подробнее о том, какие вакансии открыты и сколько можно зарабатывать, устроившись на предприятие — подробнее в материале URA.RU. Экологу на предприятии предлагают зарплату от 40 тысяч рублей. На работу готовы рассмотреть кандидата без опыта работы. В автотранспортный цех ищут водителя категории С и готовы платить от 55 тысяч рублей. Для успешного трудоустройства нужно иметь опыт работы от одного до трех лет. Такую же зарплату могут получать инженер по ремонту, инженер по испытанию материалов. Инженеры по проектно-сметной работе могут рассчитывать на зарплату от 74 тысяч рублей. Опыт работы для этой вакансии требуется уже более высокий: три-шесть лет. Заработная плата обрубщиков достигает 160 тысяч рублей. Однако в описании к вакансии уточняется, что это не предел. От 80 тысяч рублей предлагают машинистам тепловоза, от 85 тысяч рублей — главному специалисту экономической безопасности, однако придется работать в Волчанске. И от 100 тысяч рублей — аппаратчику воздухоразделения. Специалисты должны иметь опыт работы до трех лет. Вариант подработки и совмещения с основным видом деятельности могут рассмотреть для себя сверловщики. Минимальная зарплата для кандидатов на эту должность — 60 тысяч рублей, а максимальная — 280 тысяч рублей за вахту 60/29. Самую высокую зарплату на предприятии готовы платить крановщику. За вахту 60/29 — до 330 тысяч рублей.