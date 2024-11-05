Почти половине челябинцев не хватает зарплаты на основные нужды

06 ноября 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

40% челябинцев вынуждены экономить на вещах и отдыхе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Порядка 40% жителей Челябинской области заявили, что им не хватает зарплаты на основные нужды. Такой результат был получен после опроса жителей региона российской онлайн-платформой по поиску работы и сотрудников. «40% респондентов из Челябинской области признались, что их зарплата не покрывает основные нужды. Еще 37% опрошенных с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум», — говорится в результатах исследования hh.ru. Лишь 23% опрошенных отметили, что им хватает зарплаты на полное удовлетворение всех потребностей. По данным Росстата, средняя зарплата жителей России во второй половине 2024 года превысила 85 тысяч рублей, при этом челябинцы заявляют, что им нужно еще как минимум 20 тысяч рублей. Чаще всего на недостаток денег жаловались женщины (41% против 32%), при этом старше 55 лет (53% опрошенных). Среди людей 45-54 лет об этом заявили 44%. Зарплаты не хватает больше всего продавцам (58%), рабочим (49%), охранникам (46%), юристам (45%), а также менеджерам по продажам, работникам искусства и медиа, представителям транспортной сферы (по 43%). Меньше всего на недостаток денег жаловались строители (20%). «Из-за нехватки денег 80% опрошенных вынуждены отказываться от покупки новой одежды и обуви, 74% — от путешествий, 67% — от интересного досуга, 39% — от платной медицины и лекарств. Экономить на образовании вынуждены 24% респондентов», — указано в итогах опроса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Порядка 40% жителей Челябинской области заявили, что им не хватает зарплаты на основные нужды. Такой результат был получен после опроса жителей региона российской онлайн-платформой по поиску работы и сотрудников. «40% респондентов из Челябинской области признались, что их зарплата не покрывает основные нужды. Еще 37% опрошенных с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум», — говорится в результатах исследования hh.ru. Лишь 23% опрошенных отметили, что им хватает зарплаты на полное удовлетворение всех потребностей. По данным Росстата, средняя зарплата жителей России во второй половине 2024 года превысила 85 тысяч рублей, при этом челябинцы заявляют, что им нужно еще как минимум 20 тысяч рублей. Чаще всего на недостаток денег жаловались женщины (41% против 32%), при этом старше 55 лет (53% опрошенных). Среди людей 45-54 лет об этом заявили 44%. Зарплаты не хватает больше всего продавцам (58%), рабочим (49%), охранникам (46%), юристам (45%), а также менеджерам по продажам, работникам искусства и медиа, представителям транспортной сферы (по 43%). Меньше всего на недостаток денег жаловались строители (20%). «Из-за нехватки денег 80% опрошенных вынуждены отказываться от покупки новой одежды и обуви, 74% — от путешествий, 67% — от интересного досуга, 39% — от платной медицины и лекарств. Экономить на образовании вынуждены 24% респондентов», — указано в итогах опроса.