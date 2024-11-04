В Перми стоимость подземного паркинга обогнала цены на жилье

В Перми цены за квадратный метр на подземном паркинге достигли 307 тысяч рублей

05 ноября 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

Купить место на парковке бывает сложнее, чем квартиру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми выставили на продажу машиноместа в подземных паркингах по цене 307 тысяч рублей за квадратный метр. Для сравнения, «квадрат» в четырехкомнатной квартире в центре города стоит 227 тысяч рублей. В каких пермских жилых комплексах и за сколько продают машиноместа — в материале URA.RU. «Чаще всего машиноместа покупают в жилых комплексах в центре города, так как там нет уличных парковок. Подземный паркинг — это удобно. Вы выходите из машины и поднимаетесь в квартиру, минуя на улицу. Машиноместо можно оформить в ипотеку. Если покупать от застройщика вместе с квартирой, девелоперы обычно делают скидки», — рассказала риелтор пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Анастасия Катаева корреспонденту агентства. От 3 млн рублей Самые дорогие парковочные места продают в жилом комплексе «Новый центр». Цена за 13 квадратных метров доходит до 4 млн рублей. В объявлениях продавцы пишут, что места здесь редко выставляют на продажу. На сайте «Авито» всего два таких объявления. Чуть дешевле предлагают машиноместа на подземной парковке жилого комплекса Grand House. Здесь остались три места стоимостью от 3,1 млн до 3,8 млн рублей. Площадь — 13-14 квадратных метров. Некоторые собственники готовы сдать парковку в аренду. Всего по одному месту продают в ЖК «Премьер» и «Браво» за 3,2 млн и 3 млн рублей соответственно. Паркинг здесь тоже предлагают собственники, а не застройщик. От 2 млн рублей В ЖК «Эволюция» и «Доминант» машиноместа отдают от 2,3 до 2,6 млн рублей. Продавцы отмечают, что есть камеры видео наблюдения. Также подземную парковку постоянно убирает клининговая компания. Немного дешевле от 2 млн рублей предлагают машиноместа в ЖК «Гулливер». Здесь они больше, чем в других домах — от 17 до 19 квадратных метров. Машиноместа от 1 млн рублей В центре города стоимостью до 1 млн рублей предлагают паркинги в дома №3 и №5 на улице 1-я Красноармейская. Здесь на продажу выставлено шесть мест. Их стоимость начинается от 1,4 млн рублей. Площадь места здесь тоже большая — 19 квадратных метров. Судя по фотографиям в объявлениях, можно ставить один автомобиль или два мотоцикла. От 1,2 млн рублей можно купить место на подземной парковке в ЖК «Крокус». Его площадь доходит до 23 квадратных метров. Продавец отмечает, что кроме автомобиля можно хранить вещи, например, шины. До 1 млн рублей Самые дешевые машиноместа нашлось на подземной парковке в доме на улице Автозаводская, 44б в Кировском районе. Их стоимость от 340 тысяч до 400 тысяч рублей, а площадь 18-29 квадратных метров. От 400 тысяч до 1 млн рублей несколько мест предлагают в ЖК «Полет» на улице Мира. Некоторые собственники даже готовы обменять здесь парковку на место около ТРК «Семья». При этом сделать это возможно, так как за пол миллиона продают машиноместа в ЖК «Виктория». Но объекты здесь реализуются только через процедуру торгов. Кроме этого, 17 мест продают в ЖК «Арсенал». Их стоимость начинается от 700 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми выставили на продажу машиноместа в подземных паркингах по цене 307 тысяч рублей за квадратный метр. Для сравнения, «квадрат» в четырехкомнатной квартире в центре города стоит 227 тысяч рублей. В каких пермских жилых комплексах и за сколько продают машиноместа — в материале URA.RU. «Чаще всего машиноместа покупают в жилых комплексах в центре города, так как там нет уличных парковок. Подземный паркинг — это удобно. Вы выходите из машины и поднимаетесь в квартиру, минуя на улицу. Машиноместо можно оформить в ипотеку. Если покупать от застройщика вместе с квартирой, девелоперы обычно делают скидки», — рассказала риелтор пермского агентства недвижимости «Лучшие метры» Анастасия Катаева корреспонденту агентства. От 3 млн рублей Самые дорогие парковочные места продают в жилом комплексе «Новый центр». Цена за 13 квадратных метров доходит до 4 млн рублей. В объявлениях продавцы пишут, что места здесь редко выставляют на продажу. На сайте «Авито» всего два таких объявления. Чуть дешевле предлагают машиноместа на подземной парковке жилого комплекса Grand House. Здесь остались три места стоимостью от 3,1 млн до 3,8 млн рублей. Площадь — 13-14 квадратных метров. Некоторые собственники готовы сдать парковку в аренду. Всего по одному месту продают в ЖК «Премьер» и «Браво» за 3,2 млн и 3 млн рублей соответственно. Паркинг здесь тоже предлагают собственники, а не застройщик. От 2 млн рублей В ЖК «Эволюция» и «Доминант» машиноместа отдают от 2,3 до 2,6 млн рублей. Продавцы отмечают, что есть камеры видео наблюдения. Также подземную парковку постоянно убирает клининговая компания. Немного дешевле от 2 млн рублей предлагают машиноместа в ЖК «Гулливер». Здесь они больше, чем в других домах — от 17 до 19 квадратных метров. Машиноместа от 1 млн рублей В центре города стоимостью до 1 млн рублей предлагают паркинги в дома №3 и №5 на улице 1-я Красноармейская. Здесь на продажу выставлено шесть мест. Их стоимость начинается от 1,4 млн рублей. Площадь места здесь тоже большая — 19 квадратных метров. Судя по фотографиям в объявлениях, можно ставить один автомобиль или два мотоцикла. От 1,2 млн рублей можно купить место на подземной парковке в ЖК «Крокус». Его площадь доходит до 23 квадратных метров. Продавец отмечает, что кроме автомобиля можно хранить вещи, например, шины. До 1 млн рублей Самые дешевые машиноместа нашлось на подземной парковке в доме на улице Автозаводская, 44б в Кировском районе. Их стоимость от 340 тысяч до 400 тысяч рублей, а площадь 18-29 квадратных метров. От 400 тысяч до 1 млн рублей несколько мест предлагают в ЖК «Полет» на улице Мира. Некоторые собственники даже готовы обменять здесь парковку на место около ТРК «Семья». При этом сделать это возможно, так как за пол миллиона продают машиноместа в ЖК «Виктория». Но объекты здесь реализуются только через процедуру торгов. Кроме этого, 17 мест продают в ЖК «Арсенал». Их стоимость начинается от 700 тысяч рублей.