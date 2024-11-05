Депутаты и топ-чиновница разругались из-за долгов Свердловской области

На комитете заксо возник спор из-за растущих долгов Свердловской области

05 ноября 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Госдолг региона сильно беспокоит Игоря Аксенова Фото: Илья Московец © URA.RU Депутаты свердловского заксобрания устроили перебранку с первым замминистра финансов Светланой Климук, которая презентовала проект бюджета на 2025 год. Чиновница не смогла дать прямой ответ на вопрос, почему растет госдолг региона, а также намекнула на некомпетентность депутата от КПРФ Игоря Аксенова. Свидетелем сцены стал корреспондент URA.RU. «Бюджет социальной направленности — это не может не радовать, но верхний предел госдолга растет и растет (сейчас госдолг составляет 104 млрд, верхний предел к 2026-му установлен на уровне 120 млрд, — прим. URA.RU), а на его облуживание в следующем году уйдет больше 4 млрд рублей. Почему мы его все увеличиваем и увеличиваем? И почему у соседних субъектов он значительно меньше?» — поинтересовался Аксенов у Климук после ее доклада. Она ответила, что у Свердловской области растут расходы — есть много амбициозных целей, поэтому власти пытаются найти баланс. Ситуацию в других регионах комментировать не стала — «нужно быть знакомой со структурой расходов». Спустя несколько вопросов к теме вернулись снова. «У ХМАО госдолг был 52 млрд рублей, сейчас сократили до 21 млрд. Не верю, что у них нет никаких амбиций на развитие. И вы считаете нормально [выделять] 4,5 млрд на обслуживание госдолга?» — не унимался Аксенов. Вербально его поддерживал коллега-коммунист Тарас Исаков. Климук снова сослалась на иную структуру расходов, которую надо изучать, депутат попросил не переводить тему. «Если я буду продолжать, а вы не понимаете, о чем я говорю, смысл…» — не выдержала замминистра. «Мы не в школе», — не выдержал и Аксенов. «Игорь Владимирович, давайте корректнее, пожалуйста, спокойнее», — попытался прекратить пикировку председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков. «Ничего себе, корректнее», — обиделся коммунист. После комитета тему продолжили — Старков мягко отчитывал Аксенова за грубую риторику, не стал уже сдерживать эмоций и Исаков. Депутаты восприняли как оскорбление то, что чиновница усомнилась в их компетенциях. «У меня семь высших образований», — привел аргумент Исаков. Теперь проект бюджета рассмотрят на ближайшем заседании заксо 12 ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты свердловского заксобрания устроили перебранку с первым замминистра финансов Светланой Климук, которая презентовала проект бюджета на 2025 год. Чиновница не смогла дать прямой ответ на вопрос, почему растет госдолг региона, а также намекнула на некомпетентность депутата от КПРФ Игоря Аксенова. Свидетелем сцены стал корреспондент URA.RU. «Бюджет социальной направленности — это не может не радовать, но верхний предел госдолга растет и растет (сейчас госдолг составляет 104 млрд, верхний предел к 2026-му установлен на уровне 120 млрд, — прим. URA.RU), а на его облуживание в следующем году уйдет больше 4 млрд рублей. Почему мы его все увеличиваем и увеличиваем? И почему у соседних субъектов он значительно меньше?» — поинтересовался Аксенов у Климук после ее доклада. Она ответила, что у Свердловской области растут расходы — есть много амбициозных целей, поэтому власти пытаются найти баланс. Ситуацию в других регионах комментировать не стала — «нужно быть знакомой со структурой расходов». Спустя несколько вопросов к теме вернулись снова. «У ХМАО госдолг был 52 млрд рублей, сейчас сократили до 21 млрд. Не верю, что у них нет никаких амбиций на развитие. И вы считаете нормально [выделять] 4,5 млрд на обслуживание госдолга?» — не унимался Аксенов. Вербально его поддерживал коллега-коммунист Тарас Исаков. Климук снова сослалась на иную структуру расходов, которую надо изучать, депутат попросил не переводить тему. «Если я буду продолжать, а вы не понимаете, о чем я говорю, смысл…» — не выдержала замминистра. «Мы не в школе», — не выдержал и Аксенов. «Игорь Владимирович, давайте корректнее, пожалуйста, спокойнее», — попытался прекратить пикировку председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков. «Ничего себе, корректнее», — обиделся коммунист. После комитета тему продолжили — Старков мягко отчитывал Аксенова за грубую риторику, не стал уже сдерживать эмоций и Исаков. Депутаты восприняли как оскорбление то, что чиновница усомнилась в их компетенциях. «У меня семь высших образований», — привел аргумент Исаков. Теперь проект бюджета рассмотрят на ближайшем заседании заксо 12 ноября.