В ХМАО сотрудник Wildberries пожаловался на невыплату зарплаты

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Сотрудник Wildberries пожаловался на руководителя
Сотрудник Wildberries пожаловался на руководителя Фото:

В Сургуте сотрудник пункта выдачи заказов Wildberries пожаловался на руководителя из-за неполной выплаты зарплаты. Об этом работник написал в соцсетях.

«Работал практических без выходных, шесть дней в неделю по 13 часов, а зарплату получил в четыре раза ниже обещанной»,- сообщил сотрудник в telegram-канале «ЧП ХМАО-Югра». По словам молодого человека, владелица ПВЗ беспричинно не выплатила часть зарплаты, а именно 52 000 рублей.

«Ты забрал у меня намного больше», — прокомментировала работнику ситуацию руководитель пункта выдачи. Также сотрудник добавил, что при трудоустройстве владелица не предоставила ни одного личного документа.

В пресс-службе компании Wildberries ответили URA.RU, что выяснят сложившуюся ситуацию. Ответ ожидается.

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В Сургуте сотрудник пункта выдачи заказов Wildberries пожаловался на руководителя из-за неполной выплаты зарплаты. Об этом работник написал в соцсетях. «Работал практических без выходных, шесть дней в неделю по 13 часов, а зарплату получил в четыре раза ниже обещанной»,- сообщил сотрудник в telegram-канале «ЧП ХМАО-Югра». По словам молодого человека, владелица ПВЗ беспричинно не выплатила часть зарплаты, а именно 52 000 рублей. «Ты забрал у меня намного больше», — прокомментировала работнику ситуацию руководитель пункта выдачи. Также сотрудник добавил, что при трудоустройстве владелица не предоставила ни одного личного документа. В пресс-службе компании Wildberries ответили URA.RU, что выяснят сложившуюся ситуацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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