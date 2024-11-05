В ХМАО сотрудник Wildberries пожаловался на невыплату зарплаты

В Сургуте сотрудник пункта выдачи заказов Wildberries пожаловался на руководителя из-за неполной выплаты зарплаты. Об этом работник написал в соцсетях.
«Работал практических без выходных, шесть дней в неделю по 13 часов, а зарплату получил в четыре раза ниже обещанной»,- сообщил сотрудник в telegram-канале «ЧП ХМАО-Югра». По словам молодого человека, владелица ПВЗ беспричинно не выплатила часть зарплаты, а именно 52 000 рублей.
«Ты забрал у меня намного больше», — прокомментировала работнику ситуацию руководитель пункта выдачи. Также сотрудник добавил, что при трудоустройстве владелица не предоставила ни одного личного документа.
В пресс-службе компании Wildberries ответили URA.RU, что выяснят сложившуюся ситуацию. Ответ ожидается.
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