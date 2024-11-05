После драки в пабе умер хоккеист «Металлурга» Артем Торточаков

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Хоккеист из "Металлурга" умер в результате драки
Хоккеист из "Металлурга" умер в результате драки Фото:

Нападающий хоккейного клуба «Металлург» Артем Торточаков умер после драки в пабе в Абакане (Республика Хакассия). Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Хоккеист Артем Торточаков скончался после драки у ночного клуба в медучреждении», — передает РИА «Новости» слова правоохранителей. В соцсети «ВКонтаке» на официальной странице хоккейного клуба отмечается, что спортсмен умер 3 ноября. В «Металлурге» заявили, что он был душой клуба.

По факту гибели 37-летнего Артема Торточакова возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Абакана. По версии следствия, в ночь на 3 ноября погибший и подозреваемый поссорились, находясь около одного из развлекательных заведений Абакана. Подозреваемый нанес хоккеисту несколько ударов по голове. Торточаков был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось.

По предварительным данным судмедэкспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате черепно-мозговой травмы. В настоящее время следователи продолжают расследование.

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Нападающий хоккейного клуба «Металлург» Артем Торточаков умер после драки в пабе в Абакане (Республика Хакассия). Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Хоккеист Артем Торточаков скончался после драки у ночного клуба в медучреждении», — передает РИА «Новости» слова правоохранителей. В соцсети «ВКонтаке» на официальной странице хоккейного клуба отмечается, что спортсмен умер 3 ноября. В «Металлурге» заявили, что он был душой клуба. По факту гибели 37-летнего Артема Торточакова возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Абакана. По версии следствия, в ночь на 3 ноября погибший и подозреваемый поссорились, находясь около одного из развлекательных заведений Абакана. Подозреваемый нанес хоккеисту несколько ударов по голове. Торточаков был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось. По предварительным данным судмедэкспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате черепно-мозговой травмы. В настоящее время следователи продолжают расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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