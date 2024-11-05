После драки в пабе умер хоккеист «Металлурга» Артем Торточаков

Нападающий хоккейного клуба «Металлург» Артем Торточаков умер после драки в пабе в Абакане (Республика Хакассия). Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Хоккеист Артем Торточаков скончался после драки у ночного клуба в медучреждении», — передает РИА «Новости» слова правоохранителей. В соцсети «ВКонтаке» на официальной странице хоккейного клуба отмечается, что спортсмен умер 3 ноября. В «Металлурге» заявили, что он был душой клуба.
По факту гибели 37-летнего Артема Торточакова возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Абакана. По версии следствия, в ночь на 3 ноября погибший и подозреваемый поссорились, находясь около одного из развлекательных заведений Абакана. Подозреваемый нанес хоккеисту несколько ударов по голове. Торточаков был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось.
По предварительным данным судмедэкспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате черепно-мозговой травмы. В настоящее время следователи продолжают расследование.
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