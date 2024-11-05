В курганском округе сорвались выборы нового главы

В Варгашинском округе (Курганская область) сорвался конкурс по выборам нового главы. Первый этап должен был пройти 1 ноября, но чиновники признали всю процедуру несостоявшейся. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили инсайдеры из политической сферы. Информацию подтвердили в окружной администрации.
«Конкурс на место главы Варгашинского округа не состоялся. Вероятно, не понравились кандидатуры претендентов. Фаворитом на конкурсе был экс-глава поссовета рабочего поселка Варгаши Владимир Иванов, но он не устроил региональных властей», — сообщают инсайдеры.
Иванов был соратником предыдущего главы Варгашинского округа — Валерия Яковлева. Инсайдеры говорят, что он даже был в его команде. По одной из версий источников, конкурс могли отменить из-за того, что хотели во главе округа поставить совершенно нового человека, который смог бы посмотреть на проблемы под другим углом. Также округу нужны инвестиции, поскольку там скоро заработает индустриальный парк. Также есть другая версия. Другие источники сообщают, что могла возникнуть проблема с документами у претендентов на пост.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в администрацию Варгашинского округа. Там журналисту подтвердили срыв конкурса, но подробностей уточнять не стали. Информацию также запросили у депутатов окружной думы, однако ответа пока не последовало. Информация будет дополнена после получения комментария.
Ушедший в отставку экс-глава Варгашинского округа Валерий Яковлев, занимал этот пост с 2006 года. Ранее Яковлев работал при экс-губернаторе области Олеге Богомолове и считается одним из самых опытных среди руководителей муниципалитетов в регионе. За свою работу он получил звание почетного жителя региона и был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.
Ранее URA.RU писало, что в Варгашинском округе Курганской области ожидалось назначение нового главы после отставки бывшего главы Валерия Яковлева. В качестве основного претендента на этот пост рассматривался экс-глава поссовета рабочего поселка Варгаши Владимир Иванов, считающегося человеком из команды Яковлева.
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