На Украине уволили сбежавшего в начале мобилизации замминистра обороны

Кабмин Украины уволил замминистра обороны Юрия Джигира
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Джигир уволен с поста замминистра обороны Украины, заявил депутат Верховной рады
Джигир уволен с поста замминистра обороны Украины, заявил депутат Верховной рады Фото:

На Украине уволили заместителя министра обороны Юрия Джигира. Об этом рассказал представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Уволен Джигир Юрий Анатольевич с должности заместителя министра обороны Украины», — написал Мельничук в telegram-канал. Его отставка была предложена главой ведомства Рустемом Умеровым еще в начале октября.

Глава Минобороны Украины ранее также предложил уволить двух других замов и госсекретаря, но в тот день были согласованы только увольнения Станислава Гайдера и Людмилы Дараган. Эти кадровые изменения произошли на фоне слухов о возможной отставке Умерова из-за проблем на фронте. 

Джигир стал известен тем, что в начале спецоперации сбежал из Украины от мобилизации. Позже он незаконно находился в Великобритании, а затем переехал в Италию.

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На Украине уволили заместителя министра обороны Юрия Джигира. Об этом рассказал представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. «Уволен Джигир Юрий Анатольевич с должности заместителя министра обороны Украины», — написал Мельничук в telegram-канал. Его отставка была предложена главой ведомства Рустемом Умеровым еще в начале октября. Глава Минобороны Украины ранее также предложил уволить двух других замов и госсекретаря, но в тот день были согласованы только увольнения Станислава Гайдера и Людмилы Дараган. Эти кадровые изменения произошли на фоне слухов о возможной отставке Умерова из-за проблем на фронте.  Джигир стал известен тем, что в начале спецоперации сбежал из Украины от мобилизации. Позже он незаконно находился в Великобритании, а затем переехал в Италию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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