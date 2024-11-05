На Украине уволили сбежавшего в начале мобилизации замминистра обороны

На Украине уволили заместителя министра обороны Юрия Джигира. Об этом рассказал представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Уволен Джигир Юрий Анатольевич с должности заместителя министра обороны Украины», — написал Мельничук в telegram-канал. Его отставка была предложена главой ведомства Рустемом Умеровым еще в начале октября.
Глава Минобороны Украины ранее также предложил уволить двух других замов и госсекретаря, но в тот день были согласованы только увольнения Станислава Гайдера и Людмилы Дараган. Эти кадровые изменения произошли на фоне слухов о возможной отставке Умерова из-за проблем на фронте.
Джигир стал известен тем, что в начале спецоперации сбежал из Украины от мобилизации. Позже он незаконно находился в Великобритании, а затем переехал в Италию.
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