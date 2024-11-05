Раскрыты подробности обрушения детсада в Екатеринбурге, где пострадал рабочий

Рабочий, пострадавший при обрушении строящегося детсада возле екатеринбургского торгового центра Veer Mall, получил закрытый перелом грудного-поясничного отдела позвоночника. Сейчас проводятся опросы очевидцев и самого пострадавшего, рассказали URA.RU правоохранители.
«Травмирование пострадавшего произошло в результате частичного обрушения возводимых железобетонных конструкций», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Сейчас следователи ведут проверку на предмет возможного наличия признаков статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, пострадавшим оказался 25-летний уроженец Таджикистана Маночер Назиров, приехавший в регион на заработки. «В медицинском учреждении сейчас находится участковый уполномоченный, который намерен опросить его с целью установления подробных и точных обстоятельств ЧП», — отметил полковник Горелых.
Инцидент случился днем 5 ноября на стройке детского сада по проспекту Космонавтов. Рабочий получил травму в момент, когда выполнял работы по заливке перекрытий. К делу также подключилась прокуратура.
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