Происшествия Раскрыты подробности обрушения детсада в Екатеринбурге, где пострадал рабочий Рабочий, попавший под обломки детсада в Екатеринбурге, сломал позвоночник 05 ноября 2024 в 19:49 Размер текста - 17 + Рабочего госпитализировали в ГКБ №23 (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рабочий, пострадавший при обрушении строящегося детсада возле екатеринбургского торгового центра Veer Mall, получил закрытый перелом грудного-поясничного отдела позвоночника. Сейчас проводятся опросы очевидцев и самого пострадавшего, рассказали URA.RU правоохранители. «Травмирование пострадавшего произошло в результате частичного обрушения возводимых железобетонных конструкций», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Сейчас следователи ведут проверку на предмет возможного наличия признаков статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, пострадавшим оказался 25-летний уроженец Таджикистана Маночер Назиров, приехавший в регион на заработки. «В медицинском учреждении сейчас находится участковый уполномоченный, который намерен опросить его с целью установления подробных и точных обстоятельств ЧП», — отметил полковник Горелых. Инцидент случился днем 5 ноября на стройке детского сада по проспекту Космонавтов. Рабочий получил травму в момент, когда выполнял работы по заливке перекрытий. К делу также подключилась прокуратура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Рабочий, пострадавший при обрушении строящегося детсада возле екатеринбургского торгового центра Veer Mall, получил закрытый перелом грудного-поясничного отдела позвоночника. Сейчас проводятся опросы очевидцев и самого пострадавшего, рассказали URA.RU правоохранители. «Травмирование пострадавшего произошло в результате частичного обрушения возводимых железобетонных конструкций», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Сейчас следователи ведут проверку на предмет возможного наличия признаков статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, пострадавшим оказался 25-летний уроженец Таджикистана Маночер Назиров, приехавший в регион на заработки. «В медицинском учреждении сейчас находится участковый уполномоченный, который намерен опросить его с целью установления подробных и точных обстоятельств ЧП», — отметил полковник Горелых. Инцидент случился днем 5 ноября на стройке детского сада по проспекту Космонавтов. Рабочий получил травму в момент, когда выполнял работы по заливке перекрытий. К делу также подключилась прокуратура. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям