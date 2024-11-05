Раскрыты подробности обрушения детсада в Екатеринбурге, где пострадал рабочий

Рабочий, попавший под обломки детсада в Екатеринбурге, сломал позвоночник
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство жилого комплекса в рамках КРТ в мкр Эльмаш. Екатеринбург, бетон, строители, строительная площадка, цемент, фундамент, котлован, строительство, заливка бетона, рабочие на стройке, бетонирование
Рабочего госпитализировали в ГКБ №23 (архивное фото) Фото:

Рабочий, пострадавший при обрушении строящегося детсада возле екатеринбургского торгового центра Veer Mall, получил закрытый перелом грудного-поясничного отдела позвоночника. Сейчас проводятся опросы очевидцев и самого пострадавшего, рассказали URA.RU правоохранители.

«Травмирование пострадавшего произошло в результате частичного обрушения возводимых железобетонных конструкций», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Сейчас следователи ведут проверку на предмет возможного наличия признаков статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, пострадавшим оказался 25-летний уроженец Таджикистана Маночер Назиров, приехавший в регион на заработки. «В медицинском учреждении сейчас находится участковый уполномоченный, который намерен опросить его с целью установления подробных и точных обстоятельств ЧП», — отметил полковник Горелых.

Инцидент случился днем 5 ноября на стройке детского сада по проспекту Космонавтов. Рабочий получил травму в момент, когда выполнял работы по заливке перекрытий. К делу также подключилась прокуратура.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рабочий, пострадавший при обрушении строящегося детсада возле екатеринбургского торгового центра Veer Mall, получил закрытый перелом грудного-поясничного отдела позвоночника. Сейчас проводятся опросы очевидцев и самого пострадавшего, рассказали URA.RU правоохранители. «Травмирование пострадавшего произошло в результате частичного обрушения возводимых железобетонных конструкций», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР. Сейчас следователи ведут проверку на предмет возможного наличия признаков статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, пострадавшим оказался 25-летний уроженец Таджикистана Маночер Назиров, приехавший в регион на заработки. «В медицинском учреждении сейчас находится участковый уполномоченный, который намерен опросить его с целью установления подробных и точных обстоятельств ЧП», — отметил полковник Горелых. Инцидент случился днем 5 ноября на стройке детского сада по проспекту Космонавтов. Рабочий получил травму в момент, когда выполнял работы по заливке перекрытий. К делу также подключилась прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...