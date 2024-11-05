Грубое и неадекватное поведение главы республики Коми Владимира Уйбы могло сыграть решающую роль в его отставке в поста. Об этом сообщил политолог Дмитрий Орлов.
«Кого ты трусом назвал, конь? Пошли н**** б** я тебе сейчас п**** дам. Пошли, б** выйдем», — говорил Уйба одному из депутатов в ответ на критику. По мнению Дмитрия Орлова, грубое и неадекватное поведение чиновника могло оказать крайне важное влияние на ситуацию.
Кроме того, конфликт с сырьевыми корпорациями в регионе также мог стать причиной ухода Уйбы со своего поста. В рейтинге влияния глав субъектов по итогам октября 2024 года экс-глава республики Коми занял последнее место.
Владимир Уйба объявил об уходе с должности губернатора республики Коми 5 ноября, не уточнив причины отставки. По его словам, президент России Владимир Путин предложил ему новую работу на федеральном уровне. В материале URA.RU рассказывается о том, как Уйба, будучи обычным врачом из Екатеринбурга, стал губернатором Коми и что ждет его дальше.
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