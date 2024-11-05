Названа возможная причина отставки главы республики Коми Владимира Уйбы. Видео

Политолог Орлов: грубое поведение могло стать причиной отставки Уйбы
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В 2021 году Уйба предложил депутату решить конфликт через драку
В 2021 году Уйба предложил депутату решить конфликт через драку Фото:

Грубое и неадекватное поведение главы республики Коми Владимира Уйбы могло сыграть решающую роль в его отставке в поста. Об этом сообщил политолог Дмитрий Орлов. 

«Кого ты трусом назвал, конь? Пошли н**** б** я тебе сейчас п**** дам. Пошли, б** выйдем», — говорил Уйба одному из депутатов в ответ на критику. По мнению Дмитрия Орлова, грубое и неадекватное поведение чиновника могло оказать крайне важное влияние на ситуацию.

Кроме того, конфликт с сырьевыми корпорациями в регионе также мог стать причиной ухода Уйбы со своего поста. В рейтинге влияния глав субъектов по итогам октября 2024 года экс-глава республики Коми занял последнее место.

Владимир Уйба объявил об уходе с должности губернатора республики Коми 5 ноября, не уточнив причины отставки. По его словам, президент России Владимир Путин предложил ему новую работу на федеральном уровне. В материале URA.RU рассказывается о том, как Уйба, будучи обычным врачом из Екатеринбурга, стал губернатором Коми и что ждет его дальше.

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Грубое и неадекватное поведение главы республики Коми Владимира Уйбы могло сыграть решающую роль в его отставке в поста. Об этом сообщил политолог Дмитрий Орлов.  «Кого ты трусом назвал, конь? Пошли н**** б** я тебе сейчас п**** дам. Пошли, б** выйдем», — говорил Уйба одному из депутатов в ответ на критику. По мнению Дмитрия Орлова, грубое и неадекватное поведение чиновника могло оказать крайне важное влияние на ситуацию. Кроме того, конфликт с сырьевыми корпорациями в регионе также мог стать причиной ухода Уйбы со своего поста. В рейтинге влияния глав субъектов по итогам октября 2024 года экс-глава республики Коми занял последнее место. Владимир Уйба объявил об уходе с должности губернатора республики Коми 5 ноября, не уточнив причины отставки. По его словам, президент России Владимир Путин предложил ему новую работу на федеральном уровне. В материале URA.RU рассказывается о том, как Уйба, будучи обычным врачом из Екатеринбурга, стал губернатором Коми и что ждет его дальше.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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