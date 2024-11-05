В Екатеринбурге 5 ноября возле СНТ «Поле чудес» в Чкаловском районе 73-летний водитель умер за рулем автомобиля. Машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево, сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Свердловской области.
«Трагедия произошла сегодня около 17:10 часов вблизи СНТ „Поле чудес“ в Чкаловском районе. По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля IZH не справился с управлением, вследствие чего произошел съезд с проезжей части с наездом на дерево. Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть водителя, которая наступила предварительно до момента автомобильной аварии, из-за плохого самочувствия», — рассказали в ведомстве.
Госавтоинспекция проводит расследование, причину смерти установят судмедэксперты. Ведомство обращает внимание автомобилистов на то, что при плохом самочувствии следует отказаться от поездки. Если признаки недомогания появились в процессе движения, важно сразу остановить автомобиль и обратиться за помощью.
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