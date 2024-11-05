Происшествия ДТП В Екатеринбурге пенсионер умер прямо за рулем, машина врезалась в дерево. Фото 05 ноября 2024 в 22:40 Размер текста - 17 + На месте аварии организовали проверку Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге 5 ноября возле СНТ «Поле чудес» в Чкаловском районе 73-летний водитель умер за рулем автомобиля. Машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево, сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Свердловской области. «Трагедия произошла сегодня около 17:10 часов вблизи СНТ „Поле чудес“ в Чкаловском районе. По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля IZH не справился с управлением, вследствие чего произошел съезд с проезжей части с наездом на дерево. Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть водителя, которая наступила предварительно до момента автомобильной аварии, из-за плохого самочувствия», — рассказали в ведомстве. Госавтоинспекция проводит расследование, причину смерти установят судмедэксперты. Ведомство обращает внимание автомобилистов на то, что при плохом самочувствии следует отказаться от поездки. Если признаки недомогания появились в процессе движения, важно сразу остановить автомобиль и обратиться за помощью. пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге 5 ноября возле СНТ «Поле чудес» в Чкаловском районе 73-летний водитель умер за рулем автомобиля. Машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево, сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Свердловской области. «Трагедия произошла сегодня около 17:10 часов вблизи СНТ „Поле чудес“ в Чкаловском районе. По предварительным данным, 73-летний водитель автомобиля IZH не справился с управлением, вследствие чего произошел съезд с проезжей части с наездом на дерево. Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть водителя, которая наступила предварительно до момента автомобильной аварии, из-за плохого самочувствия», — рассказали в ведомстве. Госавтоинспекция проводит расследование, причину смерти установят судмедэксперты. Ведомство обращает внимание автомобилистов на то, что при плохом самочувствии следует отказаться от поездки. Если признаки недомогания появились в процессе движения, важно сразу остановить автомобиль и обратиться за помощью. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям