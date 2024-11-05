05 ноября 2024

Полицейские остановили мигранта, который ехал на опасном КамАЗе в Курган

© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранца на неисправном грузовике остановили полицейские
Иностранца на неисправном грузовике остановили полицейские Фото:

Сотрудники ГАИ в Щучанском округе остановили для проверки водителя КамАЗа, который ехал в сторону Кургана. Оказалось, что машина имеет неисправности, а водитель-мигрант нарушает правила перевозки опасных грузов. Об этом сообщили представители УМВД России по Курганской области.

«Полиция установила, что КамАЗом, который ехал в направлении Кургана, управлял иностранец. В ходе проверки найдены многочисленные нарушения, поэтому автомобиль был помещен на спецстоянку. На водителя составили протоколы об управлении неисправным грузовиком и о нарушении правил перевозки опасных грузов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что мужчина нарушил иммиграционные правила. Его оштрафовали и решили через суд выдворить из России, отметили в полиции.

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Сотрудники ГАИ в Щучанском округе остановили для проверки водителя КамАЗа, который ехал в сторону Кургана. Оказалось, что машина имеет неисправности, а водитель-мигрант нарушает правила перевозки опасных грузов. Об этом сообщили представители УМВД России по Курганской области. «Полиция установила, что КамАЗом, который ехал в направлении Кургана, управлял иностранец. В ходе проверки найдены многочисленные нарушения, поэтому автомобиль был помещен на спецстоянку. На водителя составили протоколы об управлении неисправным грузовиком и о нарушении правил перевозки опасных грузов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Уточняется, что мужчина нарушил иммиграционные правила. Его оштрафовали и решили через суд выдворить из России, отметили в полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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