Полицейские остановили мигранта, который ехал на опасном КамАЗе в Курган

Сотрудники ГАИ в Щучанском округе остановили для проверки водителя КамАЗа, который ехал в сторону Кургана. Оказалось, что машина имеет неисправности, а водитель-мигрант нарушает правила перевозки опасных грузов. Об этом сообщили представители УМВД России по Курганской области.
«Полиция установила, что КамАЗом, который ехал в направлении Кургана, управлял иностранец. В ходе проверки найдены многочисленные нарушения, поэтому автомобиль был помещен на спецстоянку. На водителя составили протоколы об управлении неисправным грузовиком и о нарушении правил перевозки опасных грузов», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Уточняется, что мужчина нарушил иммиграционные правила. Его оштрафовали и решили через суд выдворить из России, отметили в полиции.
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