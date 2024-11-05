Кандидат в президенты США Камала Харрис вызвала негодование у пользователей соцсети X, когда во время визита в штаб-квартиру Демократической партии в Вашингтоне позвонила избирателям. Во время разговора она показала телефон в камеру, но там была лишь камера, заметили наблюдатели.
«В сети не поверили, что Харрис пообщалась по телефону с избирателями. Пользователи в X предполагают, что [она] лишь имитировала звонок, и обвиняют её в мошенничестве», — передает RT в telegram-канале. Видео с трансляции распространили пользователи в соцсетях.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп планирует провести ночь выборов в своей резиденции. По сообщению газеты The New York Times, с ним также будет находиться предприниматель Илон Маск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.