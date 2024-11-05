05 ноября 2024

Наблюдающие за выборами в США уличили Харрис в поддельном звонке избирателям. Видео

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Во время звонка Харрис показала экран телефона, но там была открыта камера
Во время звонка Харрис показала экран телефона, но там была открыта камера Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Кандидат в президенты США Камала Харрис вызвала негодование у пользователей соцсети X, когда во время визита в штаб-квартиру Демократической партии в Вашингтоне позвонила избирателям. Во время разговора она показала телефон в камеру, но там была лишь камера, заметили наблюдатели.

«В сети не поверили, что Харрис пообщалась по телефону с избирателями. Пользователи в X предполагают, что [она] лишь имитировала звонок, и обвиняют её в мошенничестве», — передает RT в telegram-канале. Видео с трансляции распространили пользователи в соцсетях.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп планирует провести ночь выборов в своей резиденции. По сообщению газеты The New York Times, с ним также будет находиться предприниматель Илон Маск.

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Кандидат в президенты США Камала Харрис вызвала негодование у пользователей соцсети X, когда во время визита в штаб-квартиру Демократической партии в Вашингтоне позвонила избирателям. Во время разговора она показала телефон в камеру, но там была лишь камера, заметили наблюдатели. «В сети не поверили, что Харрис пообщалась по телефону с избирателями. Пользователи в X предполагают, что [она] лишь имитировала звонок, и обвиняют её в мошенничестве», — передает RT в telegram-канале. Видео с трансляции распространили пользователи в соцсетях. Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США Дональд Трамп планирует провести ночь выборов в своей резиденции. По сообщению газеты The New York Times, с ним также будет находиться предприниматель Илон Маск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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