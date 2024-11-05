В США раскрыли, где Маск проведет ночь выборов президента

Американский предприниматель Илон Маск планирует провести ночь выборов вместе с Дональдом Трампом, кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на надежные источники.
«Маск планирует присутствовать в Мар-а-Лаго на некоторых вечерних празднествах в Палм-Бич, штат Флорида. По словам двух человек, осведомленных о плане, он будет в небольшой группе, наблюдающей за подведением итогов выборов вместе с Трампом», — говорится в публикации New York Times.
Трамп обещал назначить Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего на влиятельные должности в случае победы на президентских выборах 5 ноября. При этом Трамп не уточнил, какие именно позиции он планирует предложить своим соратникам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.