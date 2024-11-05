05 ноября 2024

В США раскрыли, где Маск проведет ночь выборов президента

NYT: Маск собирается провести ночь выборов президента на вечеринке с Трампом
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Маск будет наблюдать за результатами выборов на вечеринке с Трампом, пишет NYT
Маск будет наблюдать за результатами выборов на вечеринке с Трампом, пишет NYT Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Американский предприниматель Илон Маск планирует провести ночь выборов вместе с Дональдом Трампом, кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на надежные источники.

«Маск планирует присутствовать в Мар-а-Лаго на некоторых вечерних празднествах в Палм-Бич, штат Флорида. По словам двух человек, осведомленных о плане, он будет в небольшой группе, наблюдающей за подведением итогов выборов вместе с Трампом», — говорится в публикации New York Times.

Трамп обещал назначить Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего на влиятельные должности в случае победы на президентских выборах 5 ноября. При этом Трамп не уточнил, какие именно позиции он планирует предложить своим соратникам.

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Американский предприниматель Илон Маск планирует провести ночь выборов вместе с Дональдом Трампом, кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на надежные источники. «Маск планирует присутствовать в Мар-а-Лаго на некоторых вечерних празднествах в Палм-Бич, штат Флорида. По словам двух человек, осведомленных о плане, он будет в небольшой группе, наблюдающей за подведением итогов выборов вместе с Трампом», — говорится в публикации New York Times. Трамп обещал назначить Маска и политика Роберта Кеннеди-младшего на влиятельные должности в случае победы на президентских выборах 5 ноября. При этом Трамп не уточнил, какие именно позиции он планирует предложить своим соратникам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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